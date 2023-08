Neuer Dienstwagen für Markus Söder? BMW 7er Protection ist sicherer denn je

Von: Simon Mones

Teilen

Auf der IAA präsentiert BMW die Panzerversion des 7er. Erstmals auch elektrisch. So schlagen die Politiker zwei Fliegen mit einer Klappe – elektrisch unterwegs und dabei sicherer denn je sein.

Gepanzerte Autos mit Stecker – bisher waren allenfalls ein paar Hybridmodelle verfügbar, die von Spezialfirmen aufwendig nachgepanzert wurden. Ein schwer gesichertes Auto ab Werk, in dem sich die Politiker – wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – nicht nur imageträchtig elektrisch, sondern auch gesichert durch die Welt kutschieren lassen, suchte man bisher in den Produktportfolios vergeblich. Annalena Baerbock fährt deswegen in einem normalen Mercedes EQS zu ihren Terminen – wenn es die Sicherheitslage zulässt. Bundeskanzler Olaf Scholz setzt auf den Mercedes S 680 Guard. BMW ist der erste Großserienhersteller, der mit seinem i7 eine Luxuslimousine zumindest in Europa als Schutzfahrzeug anbietet.

Für den Antrieb sorgen zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse mit einer Leistung von 400 kW/544 PS/745 Nm. Aus dem Stand geht es in 9,0 Sekunden auf Tempo und bei Tempo 160 wird elektronisch abgeregelt. Der Normverbrauch: 30,0 kWh auf 100 Kilometer. Für alle, die wie bisher auf einen Verbrenner setzen, ist die Panzerlimousine weltweit auch mit einem doppelt aufgeladenen Achtzylinder zu bekommen. Der 4,4 Liter große Verbrenner mit seinen 390 kW/530 PS/750 Nm macht die gepanzerte Limousine bis zu 210 km/h schnell.

Panzerversionen des 7er-BMW erfordert aufwendigen Manufakturprozess

Gefertigt wird das 5,39 Meter lange Sicherheitsdoppel in einem aufwendigen Manufaktur-Prozess im Stammwerk Dingolfing, wobei die ersten Auslieferungen für Dezember geplant sind. Für Sicherheit der Insassen sorgen nach der Schutzklasse VR9 eine selbsttragende Karosseriestruktur aus Panzerstahl kombiniert mit gesicherten Türen, Unterboden- und Dachpanzerung sowie Sicherheitsverglasung. Diese Scheiben erfüllen dabei die Anforderungen der höchsten Widerstandsklasse VPAM 10 für zivile Sonderschutzfahrzeuge.

Der neue BMW 7er Protection ist gepanzert, um seine Insassen gegen Angriffe von außen zu schützen. © Anke Luckmann/BMW AG

Die Verbrennerversion des BMW 7er Protection verfügt zudem über einen auslaufhemmenden Kraftstofftank und ist auf besonderen Wunsch auch mit Karosserieschutzpanzerungen nach VPAM 10 aufrüstbar, die gegen den Beschuss mit Sprengladungen und Schusswaffen verschiedenster Art schützen sollen.

Das sind die zehn meistgebauten Elektroautos Europas Fotostrecke ansehen

Panzerversion unterscheidet sich kaum vom normalen BMW 7er

Optisch unterscheiden sich die Panzerversionen kaum von den normalen Modellen BMW i7/7er. Zu erkennen sind die Modelle allenfalls an den dickeren und damit dunkleren Sicherheitsscheiben, die nunmehr auch vorne beheizt werden können. Der 20-Zoll-Radsatz verfügt über ein Pax-System mit Notlaufeigenschaften, die die Weiterfahrt auch bei defekten Reifen ermöglicht.

Im Innenraum gibt es kaum Unterschiede zum normaler 7er BMW. © BMW

Im Innenraum und bei den Fahrerassistenzsystemen halten sich die erkennbaren Unterschiede der Panzerversionen ebenfalls in Grenzen. So gibt es unter anderem klimatisierte Komfortsitze vorne wie hinten, Rollos rundum und ein Soundsystem von Bowers & Wilkins. Je nach Kundenwunsch werden die Fahrzeuge mit Details wie Blaulichtanlagen, Flashern, Frischluft- oder Löschanlage sowie einer Gegensprechanlage nebst Standartenhaltern ausgestattet.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Eine der beiden Variante dürfte wohl auch der nächste Dienstwagen von Markus Söder werden. Dessen BMW 740Ld erhielt jüngst die Rote Karte von der Deutschen Umwelthilfe. Der Grund: ein Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern Diesel und 171 Gramm CO2 pro Kilometer. (Stefan Grundhoff/press-inform)