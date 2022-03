Lkw-Reifen brennt: Verkehr in der Nacht auf A2 umgeleitet

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Hohe Börde (Landkreis Börde) in Brand geraten. Die Fahrtrichtung Hannover blieb ab der Anschlussstelle Bornstedt für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer habe gegen 23.00 Uhr Rauch am Heck seines Sattelschleppers bemerkt und auf dem Standstreifen angehalten.