Kurswechsel: Audi streicht kleine Modelle – und setzt auf Elektro-Luxusfahrzeuge

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Audi Q2 startete erst 2016 – das SUV-Einstiegsmodell der Ingolstädter soll keinen Nachfolger bekommen. © Audi

Audi ändert seine Strategie: Der Hersteller wirft zwei Einsteiger-Modelle aus dem Programm. Die Ingolstädter orientieren sich künftig deutlich nach oben.

Ingolstadt – Wenn ein Autobauer seine Modellpalette nach unten erweitert, dann ist das Ziel klar: Mit erschwinglicheren Fahrzeugen sollen junge Neukunden gewonnen werden, die dann im Laufe ihres Lebens bei der Marke bleiben – und mit zunehmendem Einkommen dann auch teurere Modelle kaufen. Das Problem: Je kleiner das Auto, desto schwieriger lässt sich damit Geld verdienen. So richtig Geld in die Kassen spülen vor allem die großen Oberklasse-Modelle, bei denen die Käufer fleißig Kreuze auf der Ausstattungsliste machen. Der Ingolstädter Autobauer hat Audi nun eine deutliche Entscheidung getroffen: Man will sich stärker nach oben orientieren – gleich zwei Einstiegsmodelle fliegen aus dem Programm.

„Konkret haben wir entschieden, den A1 nicht mehr zu bauen, und auch vom Q2 wird es kein Nachfolgemodell mehr geben“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann (52) gegenüber dem „Handelsblatt“. Das ist durchaus ein echter Paukenschlag, sind die beiden Einstiegsmodelle beide noch sehr jung: Der Audi A1 wurde 2010 eingeführt, aktuell ist die zweite Generation auf dem Markt, die 2018 an den Start ging. Beim Mini-SUV Audi Q2 wird es sogar bei nur einer Generation bleiben – er kam erst 2016 auf den Markt.

