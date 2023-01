Streit um Namen eskaliert: Nio will gegen Audi nicht klein beigeben

Von: Marcus Efler

Der chinesische Newcomer Nio streitet sich mit Audi über die Modellbezeichnung ES7. Auch nach einer juristischen Niederlage gibt der Elektroauto-Hersteller nicht auf.

Update vom 27. Januar 2023, 9:50 Uhr: Newcomer Nio mag nicht aufgeben. Obwohl das Landgericht München dem chinesischen Autohersteller untersagt hat, die Modellbezeichnung ES7 in Deutschland zu verwenden, kämpft er weiter genau dafür. „Wir sind mit dem Urteil des Landgerichts nicht einverstanden“ erklärte Nio-Europa-Chef Hui Zhang, man habe Berufung eingelegt

Vorerst muss das SUV (bei dem man leere Akkus an speziellen Stationen gegen volle tauschen kann) hierzulande EL7 heißen, weil Audi gegen die eigentliche Bezeichnung geklagt hatte – eine Verwechslung mit den Limousinen S6 und S8 sei zu befürchten. Diese Argumentation und das entsprechende Urteil hält Nio „für fehlerhaft“: Wer sich ein Auto kaufe, informiere sich vorher in Fachzeitschriften oder im Internet. „Niemand entscheidet sich zufällig für ein SUV von Nio, wenn er eine S-Limousine von Audi möchte und umgekehrt. Wir sehen nach wie vor keine Verletzung der Audi-Markenrechte durch Nio und wir wollen daher diese Frage grundsätzlich klären“, sagte Zhang.

Soll eigentlich ES7 heißen: Der Nio EL7. © Nio

Erstmeldung vom 19. Juni 2022. 15:11 Uhr: Erfolg aus Fernost: Auf seinem Heimatmarkt gilt der Elektroauto-Hersteller Nio als „chinesisches Tesla“, und hat macht dort bei Stromern etwa VW und seinem ID.4 heftig zu schaffen. In Europa hat die Marke aus Shanghai Großes vor: Vor allem mit ihrem bislang einzigartigen Tauschsystems für Akkus, das langwieriges Laden überflüssig machen soll, will sie die hierzulande etablierten Marken unter Druck setzen.

Audi verklagt China-Newcomer Nio: Modellnamen geklaut?

Nach dem Start in Norwegen soll Ende dieses Jahres auch in Deutschland der Verkauf beginnen, in München hat Nio bereits die europäische Vertriebszentrale und ein Designzentrum installiert. Doch nun grätscht Audi dazwischen: Die Ingolstädter klagen vor einem Münchener Gericht gegen Nio, wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet.

Denn die Bezeichnung der chinesischen SUV-Modelle ES6 und ES8 seien zu nahe an denen der sportlichen Audi-Limousinen S6 und S8 – und würden damit die Markenrechte der VW-Tochter verletzen.

Audi verklagt China-Newcomer Nio: Modellbezeichnungen entfernt

„Audi ist wie viele erfolgreiche Unternehmen auch stets darauf bedacht, seine Markenrechte umfassend zu schützen“, zitiert das „Handelsblatt“ einen Unternehmenssprecher. Nio selbst kommentiert das laufende Verfahren nicht, entfernt aber angeblich vorsichtshalber schon mal die Modellnamen an jenen Autos, die in Deutschland gezeigt werden.