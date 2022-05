29-Jährige schrottet Audi R8 Spyder– vor den Augen der Polizei

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine 29-Jährige kam mit einem Audi R8 Spyder ins Schleudern und landete auf den Bahngleisen – dort rammte ein ICE den Wagen. © Polizei Köln

Eine 29-Jährige crashte in Köln einen Audi R8 Spyder – vor den Augen der Polizei. Doch die Frau und ihr Beifahrer hatten wohl trotzdem riesiges Glück.

Köln – Das Jahr 2022 ist bislang kein besonders gutes für die Besitzer von Sportwagen und Supersportwagen. In Großbritannien demolierte ein Ferrari-Käufer seinen neuen 488 GTB nur drei Kilometer nach der Abfahrt vom Hof des Händlers, in Mexiko brannte ein seltener Lamborghini aus – und in den USA machte sich die Polizei nach einem Corvette-Crash sogar über den Fahrer lustig. Nun hat es in Deutschland einen Audi R8 Spyder erwischt. Eine 29-Jährige trat wohl zu stark aufs Gas –und geriet vor den Augen der Polizei ins Schleudern.

Der Audi R8 Spyder landete mit der Front auf Bahngleisen und wurde von einem ICE erfasst, wie 24auto.de berichtet.

Doch die 29-Jährige und ihr 30-jähriger Beifahrer hatten wohl riesiges Glück – beide blieben bei dem heftigen Crash unverletzt. Für den Audi R8 ging die Sache weniger gut aus: Die Front des V10-Mittelmotor-Boliden ist schwer beschädigt, wie auf den Fotos zu erkennen ist. Eine Reparatur des R8 – wenn überhaupt möglich – dürfte teuer werden. Neu kostet ein heckgetriebener R8 Spyder (performance RWS) aktuell laut Liste mindestens 162.000 Euro, die Allrad-Version startet gar erst bei 225.000 Euro. Der Führerschein der 29-Jährigen wurde genauso wie das Fahrzeug-Wrack sichergestellt.