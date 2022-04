Audi Urbansphere Concept: Ausblick auf Luxusvan der Zukunft

Das Urbansphere Concept zeigt Audis Vision von der städtischen Mobilität der Zukunft. © Audi

Mit dem Urbansphere Concept, gibt Audi einen Ausblick auf einen Luxusvan für die Stadt. Die Studie könnte schon in naher Zukunft Realität werden.

Ingolstadt – So oder so ähnlich dürfte bei manchem Premiumhersteller die automobile Zukunft aussehen, denn das Urbansphere Concept von Audi zeigt, dass es zukünftig nicht allein um das Fahrvergnügen hinter dem Steuer geht. Da der Verkehr gerade in Millionenstädten immer weiter zunimmt, wird die Zeit im Auto mindestens genauso wichtig wie zu Hause oder im Büro selbst. Gerade in asiatischen Megacities dürfte ein Serienmodell nach Vorbild des Urbansphere daher nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

24auto.de verrät, was das Audi Urbansphare Concept so besonders macht.

Der Besitzer hat die Wahl: entweder er greift selbst zum Steuer, lässt sich von einem Fahrer durch den turbulenten Verkehr chauffieren oder die hoch automatisierte Elektronik übernimmt das Steuer – so oder so lässt sich die Zeit im Stau effizienter denn je nutzen. Optisch zeigt das Urbansphere Concept speziell an Front und Heck mit Singleframe-Elementen und LED-Einheiten deutliche Gemeinsamkeiten zu den anderen beiden jüngsten Audi-Studien des Zukunfts-Triumvirats, Skysphere und Grandsphere.