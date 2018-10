Der neue Kia Sportage. Überrascht immer wieder.

Ein innovativer, emissionsarmer und effizienter Antrieb, das sportlich-markante Design, das großzügige Platzangebot sowie eine Vielzahl innovativer Assistenzsysteme(1) machen den neuen Kia Sportage zum idealen Fahrzeug für moderne Familien.

Der erste SUV mit Mild- Hybrid-Technologie

"Viele Kunden sind derzeit auf der Suche nach innovativen Motorlösungen", berichtet Michael Schmid von Auto-Center Schmid. "Die Mild-Hybrid-Technologie im neuen Kia Sportage kommt da genau zur richtigen Zeit." Tatsächlich denkt Kia mit dem neuen Kia Sportage Diesel neu. Der 2.0 CRDi 136 kW (185 PS) EcoDynamics+ Mild-Hybrid mit 48-V-Lithium-Ionen-Batterie nutzt hybridtypische Vorteile, indem er das Beste aus zwei Welten miteinander verbindet. Das funktioniert ganz einfach: Eine Lithium-Ionen-Batterie mit 0,46 kWh Speicherkapazität stellt die Energie bereit. Der Akku lädt sich während der Fahrt automatisch auf, z. B. beim Bremsvorgang. Ist die Batterie voll aufgeladen, kann sich der Motor bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h, wie etwa beim Ausrollen vor der roten Ampel, vorübergehend abschalten. Der Startergenerator, gespeist von der 48-V-Batterie, übernimmt dann emissionsfrei den Betrieb wichtiger Fahrzeugfunktionen, wie z. B. der Klimaanlage, die sonst über den Verbrennungsmotor versorgt werden.

Entdecken Sie den neuen Kia Sportage bei Auto-Center Schmid

Beibehaltung der vollen Dynamik

Der Vorteil für Kunden und Umwelt ist beträchtlich: Bis zu 10 %(2) weniger Kraftstoffverbrauch, dazu entsprechend geringere Emissionen und Kosten. "Unsere Kunden fahren mit der Mild-Hybrid-Technologie auch in Zukunft sicher", ergänzt Michael Schmid. "Denn selbstverständlich erfüllen alle Motoren im neuen Kia Sportage bereits jetzt die ab 2019 verlangte Abgasnorm Euro 6d-TEMP."

Der SUV mit Wow-Effekt

Wie es sich anfühlt, in einem der innovativsten SUVs zu sitzen, sollten Sie unbedingt selbst erfahren. Das markante Design mit neu gestalteten Scheinwerfern, Stoßfängern und Rückleuchten sowie verchromtem Kühlergrill transportiert den hohen Qualitätsanspruch auch optisch. Ein Eindruck, der sich im Innenraum noch verstärkt. Hochwertige Materialien und ein ergonomisch gestaltetes, aufgeräumtes Cockpit mit umfassender Connectivity stehen für zeitgemäßen Fahrgenuss auf hohem Niveau. Sein großes Platzangebot komplettiert die überdurchschnittliche Familien- und Reisetauglichkeit.

Innovativ und technologisch unterwegs

Mit dem neuen Kia Sportage erwarten Sie neue Freiheiten und mehr Sicherheit. Eine ganze Reihe innovativer Assistenzsysteme(1) unterstützt Sie optional, z. B. mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Stop&Go-Funktion, Dämmerungssensor, einer Rundumsichtkamera und einem Müdigkeitswarner(1). "Der neue Kia Sportage kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen", findet auch Michael Schmid. "Aber letztlich kann man das großartige Fahrgefühl nicht beschreiben, sondern sollte es bei einer Probefahrt selbst erleben. Überzeugen Sie sich am besten gleich an unserem kommenden Sonderschau-Wochenende in Höhenkirchen und München-Pasing. Natürlich erwarten Sie auch attraktive Preis- und Finanzierungsangebote und die einzigartige 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen."

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 2.0 CRDi 185 AWD EcoDynamics+ mit SCR (Diesel, Schaltgetriebe oder Automatik), 136 kW (185 PS), in l/100 km: innerorts 6,2–5,2; außerorts 5,4–5,1; kombiniert 5,8–5,2. CO2-Emission: kombiniert 153–138 g/km. Effizienzklasse: B–A.(3)

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung.

1 Der Einsatz von Assistenz- bzw. Sicherheitssystemen entbindet nicht von der jederzeitigen Möglichkeit der Ausübung der Fahrzeugkontrolle.

2 Im Vergleich zum Kia Sportage 2.0 CRDi 136 kW (185 PS) Schaltgetriebe oder Automatik (MJ 2018). Ersparnis ausstattungsabhängig zwischen 7,8 % und ca. 10 % (MJ 2019).

3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.