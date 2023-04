Auto quietscht beim Lenken: Fünf mögliche Auslöser für das unangenehme Geräusch

Von: Simon Mones

Wenn das Auto beim Lenken quietscht, ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Doch es gibt zahlreiche mögliche Ursachen.

Gegen den satten Sound eines V8-Motors haben wohl nur die wenigsten Autofahrer etwas einzuwenden. Doch es gibt auch Geräusche, bei denen man am Lenkrad aufschreckt, weil sie in aller Regel nichts Gutes bedeuten. Ein unangenehmes Quietschen beim Lenken zum Beispiel. Doch woher kommt es und wie schlimm ist es?

Auto quietscht beim Lenken: Bremsbeläge können Auslöser sein

Eine der häufigsten Ursachen für das Quietschen sind die Bremsen. Sind die Bremsbeläge abgenutzt oder beschädigt, greifen diese beim Bremsen nicht mehr richtig. In der Folge kommt es zu einer ungleichmäßigen Abnutzung. Dadurch können sie sich etwa der Form der Bremsscheibe anpassen.

Das Quietschen (oder ein Schleifgeräusch) beim Lenken ist dann das Resultat einer ungleichmäßigen Reibung zwischen den Bremsbelägen und der Bremsscheibe. Diese kann aber auch durch Schmutz oder Rost auf der Bremsscheibe verursacht werden, wie auch t-online.de schreibt.

Auto quietscht beim Lenken: Keilriemen und Lenkflüssigkeit prüfen

Ebenfalls ein Kandidat ist der Keilriemen. Ist dieser verschließen oder beschädigt, kann sich das ebenfalls in einem Quietschen äußern. Etwa, weil eine Spannrolle nicht festsitzt. Doch auch ein Problem mit dem Keilriemen selbst kann zu dem unangenehmen Geräusch führen. In manchen Fällen lässt es sich aber mit Keilriemenspray beseitigen.

Unter Umständen deutet das Quietschen aber auch auf einen niedrigen Lenkflüssigkeitsstand hin. Dann funktioniert auch die Servolenkung nicht mehr richtig und die Lenkung wird schwergängig. Neben einem Quietschen ist dann oft auch ein Heulen zu hören, wenn das Lenkrad gedreht wird. Auslöser für dieses Problem kann etwa eine Beschädigung oder undichte Stelle an der Servopumpe sein. Diese kann dann nicht mehr genug Druck aufbauen, um die Servolenkung zu unterstützen.

Auto quietscht beim Lenken: Domlager kann defekt sein

Das Radlager zählt ebenfalls zum Kreis der Verdächtigen. Ist dieses Bauteil verschlissen oder gar beschädigt, äußert sich das beim Drehen des Lenkrades mit einem Quietschen oder einem Schleifgeräusch.

Und dann wäre da noch das Domlager. Dabei handelt es sich um ein Teil des Federungssystems des Autos, das sich zwischen Feder und Karosserie befindet. Wie jedes andere Bauteil ist es vor Schäden oder Verschleiß nicht geschützt. Diese machen sich in Form eines Quietschens oder Knarrens bemerkbar.

Auto quietscht beim Lenken: Besser nicht ignorieren

Ignorieren sollte man das Quietschen also in keinem Fall, denn es kann durchaus auf ein ernsteres Problem am Auto hinweisen. Daher sollte sich im Zweifel ein Fachmann schnellstmöglich auf Fehlersuche begeben, anderenfalls drohen schwerwiegende Probleme und hohe Kosten. Viele Autobesitzer erledigen deswegen inzwischen manche Reparaturen lieber gleich selbst.