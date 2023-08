Auto nimmt ganze Waschanlage mit: „Das muss man erstmal schaffen“

Von: Simon Mones

Hin und wieder muss das Auto in die Waschanlage. Doch der Besuch kann schnell schiefgehen. Wie sehr zeigt ein TikTok-Video.

Wer sein Auto liebt, der pflegt es auch entsprechend. Mancher Autofahrer setzt dabei auf die Handwäsche, doch die ist nicht immer und überall erlaubt. Zum Glück gibt es noch Waschanlagen, um den lästigen Dreck zu entfernen. In manchen Bundesländern geht das sogar sonntags. Wie schnell der Besuch in der Waschanlage schiefgehen kann, zeigt ein TikTok-Video.

Der Clip ist rund 12 Sekunden und zeigt ein völlig demoliertes Auto, an dem noch ein Teil der Waschanlage hängt. Genau gesagt ein ganzes Waschelement samt Bürsten. Hochgeladen wurde das Video von dem TikTok-Nutzer suppli71. Inzwischen wurde es über 1,5 Millionen Mal gesehen.

Vorfall in China: Waschanlage demoliert Hongqi H5

Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen Hongqi H5. Die Mittelklasse-Limousine basiert auf dem Mazda 6 und wird in Russland und China verkauft. Das TikTok-Video dürfte jedoch in China entstanden sein. Denn bei dem Fahrzeug um die erste Generation des H5. In Russland ist das Modell erst seit der zweiten Generation erhältlich. Und auch das Kennzeichen deutet auf China hin.

Dieser Hongqi H5 kommt nach dem Besuch in der Waschanlage mit einem zusätzlichen Extra. © TikTok (Suppli71)

Wo genau sich der Vorfall ereignet hat, ist leider nicht bekannt. Zwar ist das Kennzeichen des Hongqi H5 zu erkennen, das Symbol für die Provinz lässt sich jedoch nicht einwandfrei identifizieren. Unklar ist auch, warum die Mittelklasse-Limousine mit den Bürsten aus der Waschanlage gefahren ist.

TikTok-Nutzer haben „so viele Fragen“

Sicher ist aber, dass die TikTok-Nutzer sich genau das auch fragen. Und es wäre nicht das Internet, wenn es in den Kommentare nicht auch den ein oder anderen lustigen Erklärungsversuch geben würde.

„Eine Frage: wie und warum???“

„Das muss man erst mal schaffen… Wie geht das?!“

„Ich habe Fragen, so viele Fragen!“

„Das Auto hat jetzt eine Frisur!“

„Antenne nicht abgeschraubt!“

„Er kann da nix für, unten sind Räder. Eigentlich rollt die Anlage mit, der Mitarbeiter hat die Bremse vergessen zu lösen!“