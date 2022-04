Auto waschen, pflegen, trocknen: Tipps für die Frühjahrsreinigung

Von: Sebastian Oppenheimer

Das am Auto festgesetzte Salz lässt sich am besten in der Waschanlage entfernen.

Wenn sich der Winter dem Ende neigt, wird es Zeit, das Auto auf Vordermann zu bringen. Auf einige Dinge sollte man dabei achten.

München – Das sonnige Wetter und vergleichsweise milde Temperaturen am Tage lassen bereits den Frühling erahnen. Die Sonnenstrahlen sorgen jedoch nicht nur für Freude, sondern zeigen deutlich, wo in den vergangenen Monaten wenig geputzt und gereinigt wurde: am und im Auto. Erst kürzlich hatte eine Studie gezeigt, dass Autos teils stärker mit Bakterien verunreinigt sind als Toilettensitze*. Deshalb sollte es jetzt ans Reinigen und Aufräumen gehen. Was Sie dabei beachten müssen, erklärt 24auto.de.

Vor der Reinigung des Fahrzeugs steht zunächst das Ausmisten des Innenraums an. Flaschen und Getränkedosen, Umverpackungen vom Schnellrestaurant oder volle Aschenbecher: Manche Autos gehen als rollender Müllwagen durch. Aber auch in ordentlicheren Fahrzeugen sammelt sich über den Winter einiges an. Leere Handdesinfektionsflaschen oder Enteiser-Sprays und Kinderspielsachen von der Ski-Urlaubsfahrt verstecken sich gerne in Ablagen und Fächern. Alles wird rausgeräumt und Abfall sachgemäß entsorgt.