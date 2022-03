Nach Autobahn-Crash: Mann will dreist durch Unfallstelle fahren – „wichtiger Termin“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein schlimmer Crash auf der A61 – doch ein Autofahrer wollte wegen eines „wichtigen Termins“ durch die Unfallstelle fahren. © Verkehrsdirektion Mainz

Dass gerade ein schlimmer Unfall passiert war, interessierte einen Autofahrer auf der A61 wenig: Er wollte durchgelassen werden. Grund: ein „wichtiger Termin“.

Bad Kreuznach – Ein Stau auf der Autobahn – wohl kaum ein Verkehrsteilnehmer ist davon begeistert. Zumindest gefühlt stockt es auch immer genau dann, wenn man es eilig hat und es einem gerade am wenigsten passt. Doch wenn ein Unfall passiert ist, heißt es eben: Warten. Manchmal kann sich so eine Situation hinziehen – besonders, wenn Menschen zu Schaden kommen und versorgt werden müssen. In der Regel haben Autofahrer dafür auch Verständnis. Allerdings denken nicht alle so: Manch einem sind Rettungsarbeiten und verletzte Personen offenbar egal – wie nun ein Fall aus Rheinland-Pfalz zeigt.

Auf der Autobahn 61 war es zu einem schweren Unfall gekommen, wie 24auto.de berichtet.

Ein Autofahrer hätte sich nach dem Unfall „ganz besonders dreist“ verhalten, berichtet die Polizei. Der Mann fuhr mit seinem Wagen tatsächlich durch die Rettungsgasse bis zur Unfallstelle vor und verlangte, durchgelassen zu werden. Er hätte einen „wichtigen Termin“. Die Einsatzkräfte versuchten den Mann davon zu überzeugen, dass dies nicht möglich sei. Der Verkehrsrowdy sah dies jedoch nicht ein, beharrte auf seinem „wichtigen Termin“ und würde gegenüber den Einsatzkräften auch noch ausfällig. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.