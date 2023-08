Mit Fernlicht auf der Autobahn fahren: Ist das erlaubt?

Autofahrer, die viel nachts unterwegs sind, wissen die Hilfe des Fernlichts zu schätzen. Darf es auch auf der Autobahn für bessere Sicht sorgen?

Bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen hilft das Fernlicht dabei, den Überblick auf den Straßen zu bewahren. Im Gegensatz zum Abblendlicht reicht es über 100 Meter weit und macht böse Überraschungen wie Kurven oder Hindernisse auch auf größere Distanz sichtbar. Autofahrer können so schneller reagieren und das Tempo drosseln, bevor es zu Unfällen kommt. Das Fernlicht ist also ein wichtiges Hilfsmittel, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Doch wie sieht es eigentlich aus, wenn man nachts auf der Autobahn unterwegs ist? Darf das Fernlicht auch verwendet werden, wenn man mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs ist?

StVO: So benutzen Sie das Fernlicht korrekt auf der Autobahn

Die rechtliche Regelung zum Fernlicht ist in § 17 der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt. Diese besagt, dass das Fernlicht auf der Autobahn erlaubt ist, solange es ordnungsgemäß und mit Bedacht eingesetzt wird. Das bedeutet, dass Fahrer das Fernlicht nur bei Dunkelheit oder in Bereichen mit schlechten Sichtverhältnissen verwenden dürfen.

Die Regeln zum Fernlicht-Einsatz auf den Straßen sorgen oft für Verwirrung. © Audi AG

Andere Verkehrsteilnehmer dürfen in keinem Fall geblendet werden. Wenn der Mittelstreifen zwischen den Fahrtrichtungen nicht genug Licht abschirmt, sollte man grundsätzlich auf das Fernlicht verzichten, um andere Fahrer auf der Gegenfahrbahn nicht zu stören. Alles andere kann gefährliche Folgen haben und zu Unfällen führen.

Lichthupe: In diesen Situationen darf das Fernlicht als Signal verwendet werden

Auch die Lichthupe ist in manchen Fällen auf der Autobahn erlaubt. Dabei lässt der Autofahrer das Fernlicht kurz aufblitzen, um mit anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren. In Deutschland ist der Gebrauch der Lichthupe rechtlich nur in zwei Situationen erlaubt. Zum einen dann, wenn ein Autofahrer dem Vorausfahrenden die Überholabsicht signalisieren möchte. § 5 Absatz 5 der StVO besagt: „Außerhalb geschlossener Ortschaften darf das Überholen durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden.“ Dabei sollte immer der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden. Zum anderen darf die Lichthupe verwendet werden, um andere Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich und andere gefährden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Verkehrsteilnehmer vergessen haben, ihr eigenes Fernlicht auszuschalten.

Wird die Nutzung der Lichthupe missbraucht, müssen Autofahrer mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, andere Verkehrsteilnehmer damit zu grüßen oder vor einer Geschwindigkeitskontrolle zu warnen.

Fernlicht: Achtung bei diesen Witterungsverhältnissen!

Nicht immer ist das Fernlicht die beste Option, um die Sicht auf der Autobahn zu verbessern. In einigen Fällen kann es tatsächlich einen gegenteiligen Effekt haben, insbesondere bei Regen, Nebel oder Schnee. In diesen Situationen beeinträchtigt das helle Fernlicht die Sicht, da es von den Wassertröpfchen reflektiert wird. Autofahrer werden dadurch geblendet und haben einen schlechteren Blick auf die Straße.

Bei diesen Witterungsbedingungen ist es besser, die Nebelscheinwerfer zu verwenden, die tiefer am Fahrzeug liegen und ein schwächeres Licht als das Fernlicht erzeugen. Sie schaffen es jedoch, den Nebel zu durchdringen und den Boden vor dem Fahrzeug besser auszuleuchten. Die Eigenblendung minimiert sich beim Einsatz der Nebelscheinwerfer. Sie können zusätzlich zum Abblendlicht oder stattdessen eingeschaltet werden. Auch vor dem Einsatz der Lichtautomatik wird bei diesen Witterungsbedingungen gewarnt.

Was es sonst noch bei der Fernlicht-Benutzung zu beachten gibt

Nicht nur auf der Autobahn gibt es klare Regeln für die Verwendung des Fernlichts. Laut StVO darf es nicht eingeschaltet werden, wenn die Straße bereits ausreichend beleuchtet ist. Das ist beispielsweise innerhalb von Ortschaften der Fall. Generell sollte das Fernlicht nur eingesetzt werden, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn ein anderer Fahrer entgegenkommt oder auf derselben Spur vorausfährt, muss das Fernlicht ausgeschaltet werden.

Autofahrer sollten mit eingeschaltetem Fernlicht nur so schnell fahren, dass sie innerhalb der beleuchteten Fahrbahnstrecke jederzeit anhalten können. Nur dadurch kann auf unvorhergesehene Hindernisse reagiert werden. Nachts und bei Dämmerung sind oft Wildtiere auf Landstraßen unterwegs. Das helle Fernlicht blendet die Tiere, wodurch sie die Orientierung verlieren und auf der Straße stehen bleiben. Fahrer sollten in diesem Fall den Wagen anhalten, das Licht ausschalten und auf die Hupe drücken. Normalerweise bewegt sich das Tier dadurch von selbst von der Fahrbahn.