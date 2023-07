Autobahnbrücke ohne Autobahn: So kam es zu dem einsamen Bauwerk bei Euskirchen

Von: Sebastian Oppenheimer

Mitten innerhalb von Feldern steht nahe Euskirchen eine einsame Autobahnbrücke. Eine dazugehörige Autobahn gibt es aber nicht. Was hat es damit auf sich?

Wenn es um das Thema Bauen geht, dann wird – zumindest meistens – zuvor akribisch geplant. Allerdings brauchen manche Projekte ihre Zeit – und die Voraussetzungen ändern sich oft schneller als gedacht. Oder es gibt unvorhergesehene Probleme. Diese werden auch mal unkonventionell gelöst, wie etwa in China, wo eine Autobahn einfach um ein Haus herumgebaut wurde, weil die Besitzerin nicht ausziehen wollte. Und auch in Deutschland gibt es beispielsweise Autobahnen, die einfach irgendwo im Nirgendwo enden. Besonders kurios ist allerdings ein Bauwerk in Nordrhein-Westfalen: Bei Euskirchen steht eine einsame Autobahnbrücke – ohne eine zugehörige Autobahn.

Die „So-da-Brücke“ bei Euskirchen: Planungen begannen in den 1970er-Jahren

Es handelt sich dabei um eine sogenannte „Geisterbrücke“ – auch „So-da-Brücke“ genannt, weil sie einfach nur „so da“ ist. Geplant wurde die Brücke zwischen Frauenberg und Elsig in den 1970er-Jahren als Teil der Autobahn 56 – die aber nie fertiggestellt wurde. Wer sich nun fragt, wieso die Brücke gebaut wurde, aber die Autobahn nicht: Bei Brücken spricht man oft von einer sogenannten Bauvorleistung. Sie werden unter anderem häufig zuerst gebaut, weil sie sich durch ihr hohes Gewicht noch absenken können.

Brücke ohne Anschluss: Über diese sogenannte „So-da-Brücke“ bei Euskirchen fuhr noch nie ein Auto. © Future Image/Imago

Autobahnbrücke bei Euskirchen wurde gebaut – die zugehörige Autobahn kam nie

Geplant war die A56 laut dem General-Anzeiger einst als südliche Umgehung des Kölner Rings. Allerdings klagte ein Euskirchener Bürger dagegen, weil ihm die Trasse zu nahe am Stadtrand vorbeiging – das Verfahren zog sich lange hin. Die Autobahn 56 wurde schließlich zur Bundesstraße 56 heruntergestuft. Damit war auch die ursprüngliche Planungsgrundlage überholt – per Gerichtsbeschluss kippte schließlich das gesamte Projekt.

„So-Da-Brücke“ bei Euskirchen: 2001 noch im mal Fokus – dank der Rockband BAP

Abgerissen wurde das unfertige Bauwerk nicht – und so steht die Brücke bis heute einsam und ziemlich nutzlos in der Landschaft. Unter der „toten Brücke“ führt ein Feldweg hindurch. Zur größerer Bekanntheit kam die „So-da-Brücke“ bei Euskirchen noch einmal im Jahr 2001 durch die Kölner Rockband BAP: Die Musiker präsentierten damals dort ihr neues Album „Aff un zo“. Auch auf dem Titelbild der CD ist das unvollendete Bauwerk abgebildet.