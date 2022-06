Autofahren im Sommer: Mit einem genialen Trick vermeiden Sie ein heißes Lenkrad

Von: Ömer Kayali

Bei direkter Sonneneinstrahlung wird das Lenkrad im Auto extrem heiß. © Yay Images/Imago

Ein genialer Trick sorgt dafür, dass das Lenkrad in Ihrem Auto sich trotz direkter Sonneneinstrahlung nicht zu stark erhitzt.

Im Sommer lockt das schöne Wetter viele Menschen ins Freie. Wenn Sie ein Auto haben, können Sie spontan zum nächsten Schwimmbad fahren, um sich abzukühlen, oder in die Berge, um eine kleine Wanderung zu unternehmen. Aber nicht immer ist es möglich, einen Parkplatz zu finden, der einen Schatten auf Ihr Fahrzeug wirft. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass man sein Auto stundenlang in der Sonne stehen lässt.

Nach einer so langen Zeit bei hohen Temperaturen gleicht der Innenraum fast schon einer Sauna. Daher ist es ratsam, die Türen zu öffnen und zunächst ein wenig zu lüften. Wenn das Lenkrad mehrere Stunden lang direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, ist es aber weiterhin viel zu heiß, um es anzufassen, geschweige denn Auto zu fahren. Was ist also zu tun?

Um heiße Lenkräder im Sommer zu vermeiden, gibt es einen einfachen Trick.

Im Internet gibt es viele Tipps für den Umgang mit heißen Lenkrädern. Manche Autofahrer empfehlen zum Beispiel, einfach ein Handtuch auf das Lenkrad zu legen. Dies ist jedoch nicht optimal und nicht sicher, da Sie keinen festen Halt haben. Wenn Sie schnell reagieren müssen, könnten Sie ausrutschen.

Aber es geht auch viel einfacher: Drehen Sie einfach das Lenkrad beim Parken auf den Kopf um 180 Grad. Die Sonneneinstrahlung wird dadurch zwar nicht vermieden, allerdings landet sie nicht direkt auf dem Teil des Lenkrads, auf dem Sie während der Fahrt Ihre Hände haben.

Übrigens können Sie dank eines simplen Tricks mit Ihrem Autoschlüssel ebenfalls für Abkühlung sorgen. (ök)