Ekel-Alarm: In Autos lauern mehr Bakterien als auf Toiletten

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Auf den Fahrersitzen von Gebrauchtwagen fanden Forscher zahlreiche Bakterienarten. © Shotshop/Imago

Gerade vor öffentlichen Toiletten ekeln sich viele Menschen – doch laut einer neuen Studie sind Autos teils noch stärker mit Bakterien verunreinigt als WC-Sitze.

Birmingham – Für die einen ist ihr Auto ein Gebrauchsgegenstand – für andere jedoch viel mehr. Dementsprechend wird das Fahrzeug in der Regel auch gepflegt. Durch die Waschanlage fahren ist schnell erledigt – eine komplette Innenraum-Reinigung aber kostet Zeit und Kraft, weil das Hantieren im engen Auto nicht so einfach ist. Laut einer Studie von Forschern der Aston University in Birmingham in Zusammenarbeit mit dem Vergleichsportal „Scrap Car Comparison“ jedenfalls ist es um Fahrzeug-Innenräume in Sachen Sauberkeit nicht besonders gut bestellt – demnach ist die Bakterien-Belastung teils deutlich höher als auf einem durchschnittlichen Toilettensitz.

Die Forscher der Universität nahmen an sechs verschiedenen Stellen in den Autos Proben. Bereits auf dem Lenkrad fanden die Wissenschaftler im Schnitt 146 unterschiedliche Bakterienarten. Schlimmer waren die Ergebnisse auf dem Armaturenbrett (317 Arten) und auf dem Schalthebel (417 Arten). Noch mehr Bakterienarten identifizierten die Experten auf dem Fahrersitz (649). Spitzenreiter im negativen Sinne war der Kofferraum: Hier entdeckten die Forscher 1.425 unterschiedliche Bakterienarten.

Besonders eklig war eine spezielle Bakterienart, die die Forscher in jedem Kofferraum fanden, wie 24auto.de berichtet.

*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.