Bald ist Premiere: Audi teasert neuen A7 Sportback

Seit einiger Zeit schleicht der Erlkönig des neuen Audi A7 Sportback schon über Deutschlands Straßen - diese Woche wird er endlich der Welt präsentiert.

Als kleinen Vorgeschmack auf den neuen A7 Sportback, der Anfang 2018 auf den Markt kommt, teaserte Audi das Fahrzeug mit einem geheimnisvollen Foto an. Darauf ist nur die Silhouette des viertürigen Coupés zu sehen - die offizielle Präsentation findet diese Woche im Audi-Design-Center in Ingolstadt statt. Wie der Autobauer auf seiner Website verlauten ließ, wird es zur Weltpremiere am 19. Oktober um 19 Uhr (MESZ) einen Live-Stream unter anderem auf der Audi-Facebook-Seite geben.

The new Audi A7 is celebrating its world premiere on October 19. A preview. #anticipate pic.twitter.com/jzG1EBte7Q — AUDI AG (@Audi_Press) 16. Oktober 2017

Das wissen wir über den Audi A7 Sportback

Schon seit einiger Zeit fliegt die neuste Generation des A7 Sportback über die Straßen - trotz Verkleidung in Wirbelfolie fiel das Modell des Ingolstädter Autobauers einigen Kennern ins Auge. Anhand des Erlkönigs lassen sich bereits viele interessante Schlüsse ziehen. Hier haben wir bereits darüber berichtet.

So wirkt es als ob der A7 optisch wieder eng am A8 angelehnt ist, aber dafür weiter entfernt vom A6. Der Audi A7 wird 7 Millimeter kürzer sein als der A6, den Passagieren hinten jedoch mehr Platz bieten. In den S-Versionen soll er 30 Millimeter breiter, sein wie Auto-Motor-Sport.de berichtet. Als Basis dient wieder der Modulare Längsbaukasten (MLB), der eine Gewichtsreduktion von 100 Kilogramm ermöglicht und den Verbrauch minimiert.

Neuheiten sind eine flachere Kabine und ein durchgezogenes LED-Band am Heck, welches auch in einem neuen Teaser-Video gut zu sehen ist:

A vision enters series production: The world premiere of the new Audi A7 on Oct 19 live on Facebook. https://t.co/2uTDsZGlPh #anticipate pic.twitter.com/7eHlzLGvPL — AUDI AG (@Audi_Press) 17. Oktober 2017

Lesen Sie außerdem von Audis lenkradloser Studie Aicon, die auf der IAA präsentiert wurde.

Auch interessant: Abgas-Skandal und CO2-Problem: Das sind die wichtigsten Infos.

Von Franziska Kaindl

