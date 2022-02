Bentley: Audi-Tochter wird elektrisch und nachhaltig

Teilen

Der Bentley EXP 100 GT zeigt, wie ein künftiges Elektroauto der britischen Luxusmarke aussehen könnte. © Bentley

2022 beginnt für Bentley eine neue Ära. Statt zu Porsche gehört die Luxusmarke zu Audi. Das Heimwerk soll die Keimzelle für die Elektromobilität bleiben.

Crewe (Großbritannien) – Seit dem 1. Januar ist amtlich, was schon längst klar ist. Bentley – zusammen mit Ducati – gehört zur Audi Group. Also Ingolstadt statt Zuffenhausen, vier Ringe statt Porsche. Damit ändert sich auch einiges: Während Audi am ehemaligen Leuchtturmprojekt Artemis festhält, ziehen die sportlichen Schwaben den Stecker.

24auto.de weiß, wie Bentley seine Fabrik klimaneutral machen will.

Es knirscht und knarzt im VW-Konzerngebälk. Die Idee, alle Kräfte zu bündeln, um Tesla zu stellen, scheitert an den Interessen der einzelnen Marken und deren Kundschaft. Aus dem Leuchtturm Artemis ist mittlerweile eine Technologie-WG im Audi-Haus geworden. Der unbedingte Zentralismus aus Wolfsburg ist der Selbstbestimmung gewichen, da die einzelnen Marken am besten wissen, was in ihren Ländern erfolgreich ist und wie sie den Zeitgeist am besten bedienen. Bentley nutzt die Freiheit und baut die Heimfabrik in Crewe zur zentralen Produktionsstätte aus, in der ab 2025 das erste vollelektrische Modell der britischen Edelmarke produziert wird. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA