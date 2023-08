Leichtsinnige Aktion: Motorradfahrer rast auf Hinterrad – und wird erwischt

Gefährliche Aktion

In Hamm wurde ein Motorradfahrer von der Polizei geblitzt. Mit über 140 km/h und auf nur einem Reifen. Auf ihn wartet nun ein dickes Bußgeld.

Die allermeisten Autofahrer halten sich an die Verkehrsregeln. Manche scheinen aber der Meinung zu sein, dass diese für sie nicht gelten. In Mecklenburg-Vorpommern erwischte die Polizei einen 22-Jährigen, der mit seinem VW mit über 170 km/h durch eine Kleinstadt raste.

In Dänemark musste ein junger Autofahrer gar sein Auto abgeben, während ein Mann in Finnland eine rekordverdächtige Geldstrafe bekam. Aber auch Motorradfahrer nehmen es mitunter nicht so genau mit der Verkehrssicherheit, wie ein Fall aus Hamm (Nordrhein-Westfalen) zeigt.

Mit über 140 Sachen geblitzt: Motorradfahrer rast auf Hinterrad über Straße

Der Biker war nicht nur zu schnell, sondern hielt die Straße auch für einen Abenteuerspielplatz „Mit einem sogenannten Wheelie wurde ein Motorradfahrer durch den Verkehrsdienst der Polizei Hamm von einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachung am Freitag, 11. August, geblitzt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Motorradfahrer war demnach stadtauswärts auf der Münsterstraße unterwegs, als die Beamten ihn erwischten. Statt mit den erlaubten 70 km/h hatte er satte 143 km/h drauf. Die Folge: 600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Wheelie gefährdet nicht nur Motorradfahrer

Und auch der Wheelie sorgte bei der Polizei für Unverständnis, wie ein Sprecher der Bild sagte: „Solche waghalsigen Manöver haben im normalen Straßenverkehr nichts verloren. Man gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.“ Genug Zeit darüber nachzudenken hat der Mann nun ja.

