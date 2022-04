BMW 220i Active Tourer im Test: Ohne Stecker hat der Kompaktvan drei Vorteile

Von: Marcus Efler

Es muss nicht immer Plug-in sein: Auch als milder Hybrid mit Dreizylinder-Benzinmotor überzeugt der neue BMW-Van – zumal er einige Eigenschaften der reinen E-Modelle mitbringt.

München – Mit dem kompakten Van der 2er-Reihe fährt BMW ein rundum stimmiges Auto vor: Außen kaum größer als der Vorgänger, innen geräumig und mit einem stylishen Breitwand-Digitalscreen, das jenen aus den Elektromodellen wie dem BMW iX ähnelt. Auch 24auto.de zeigte sich nach der ersten Testfahrt mit dem Topmodell, dem Plug-in-Hybrid 230e Active Tourer, angetan von dem Münchner für die Familie.

BMW 220i Active Tourer im Test: Ohne Stecker hat der Kompaktvan drei Vorteile

Die beiden allradgetriebenen Stecker-Versionen des 2er-Vans sind freilich keine Schnäppchen-Angebote: Der BMW 225e xDrive Active Tourer kostet 43.950 Euro, der 230e xDrive noch mal 3.600 Euro mehr. Außerdem sind beide erst ab Mitte des Jahres überhaupt bestellbar – bei den derzeitigen langen Lieferzeiten gerade für Autos mit Akku ist die Auszahlung der staatlichen Förderprämie also keineswegs garantiert. Immerhin halten sich dank vorausschauendem Managements bei BMW die Wartezeiten noch in Grenzen.

Die große BMW-Niere dominiert auch beim Active Tourer das Design. © BMW

Trotzdem dürfte mancher Interessent zu einer der Alternativen ohne Stecker greifen. Die sind erstens preiswerter: Der Basis-Benziner 218i Active Tourer ist mit 136 PS zwar kein Sportwagen, aber (nach der branchenüblichen satten Preiserhöhung) ab 36.000 Euro zu haben. Zweiter Vorteil ist die schnellere Verfügbarkeit, schließlich nehmen die Händler jetzt schon Bestellungen entgegen. Drittens spart der Verzicht auf das Plug-in-System gut 200 Kilo Gewicht.

BMW 220i Active Tourer im Test: Der Dreizylinder ist immer präsent

Vor allem Autofahrer, die bevorzugt auf Langstrecke unterwegs sind, können den Preis- und Gewichtsnachteil der Stecker-Mobile kaum ausgleichen. Hier kommt der BMW 220i Active Tourer ins Spiel: Der Dreizylinder-Benzinmotor leistet 156 PS, dazu liefert ein kleiner Elektromotor bis zu 19 PS, ermöglicht allerdings keine rein elektrische Fahrt. Die Systemleistung pegelt sich auf 170 PS ein.

Auch bei seinem Van hat BMW ein sportliches Design hinbekommen. © BMW

Mit denen ist der 38.150 Euro teure Van sehr flott unterwegs, wie 24auto.de festgestellt hat. Der 1,5-Liter-Dreizylinder ist freilich stets präsent und lässt die Insassen akustisch an seiner Arbeit teilhaben – da gleiten die Plug-in-Versionen im Strom-Modus natürlich viel smoother durch die City. Dem sportlichen Gesamteindruck ist der Sound aber eher zuträglich.

BMW 220i Active Tourer im Test: Sportlich auch mit Frontantrieb

Allerdings ist der 2er Active Tourer auch genau jene Art von Autos, vor denen BMW-fahrende Väter ihre Söhne immer gewarnt haben: Eines, bei der die Fronträder die nicht geringe Antriebskraft auf die Straße übertragen. Im Großen und Ganzen haben die Ingenieure das ganz gut in den Griff gekriegt, der BMW 220i Active Tourer lässt sich agil und neutral durch Kurven steuern. Wird aus dem Stand ordentlich Gas gegeben, scharren die Vorderräder freilich über den Asphalt – vor allem bei leicht feuchter Fahrbahn.

Das Cockpit zeigt zwei miteinander verbundene Digital-Screens und ein Head-up-Display mit Extra-Scheibe. © Fabian Kirchbauer/BMW

BMW 220i Active Tourer im Test: Bremsen mit dem Gaspedal

Schließlich erzeugt der kleine Elektromotor des 48-Volt-Mildhybrid-Systems einiges an Drehmoment. Die Energie dafür speist der 220i Active Tourer spürbar ein, wenn der Fahrer vom Gaspedal geht. Bei entsprechender Modus-Wahl fühlt sich das leichte Abbremsen durchaus ein wenig nach dem One-Pedal-Driving reiner Elektromobile an. Außerdem hat BMW hier die intelligente Technologie seiner Stromer implementiert: Ist die Straße frei, segelt der 2er energieschonend weiter. Fährt er auf ein Hindernis wie ein anderes Auto zu, verzögert er automatisch und rekuperiert die überschüssige Energie zurück in den Akku. So ergibt sich im Test ein Praxisverbrauch, der nur etwa einen halben Liter über der offiziellen Angabe von 6,5 Litern auf 100 Kilometern liegt.

BMW 220i Active Tourer Motor/Getriebe/Antrieb 1,5l-Dreizylinder + Elektro/8-Gang-Automatik oder Doppelkupplung/Front Leistung/Drehmoment 125 kW (170 PS) / 280 Nm Länge/Breite/Höhe 4,39/1,82/1,58 m Kofferraumvolumen 415 – 1405 l Vmax/0–100 km/h 221 km/h / 8,1 s Normverbrauch/CO2-Emission 6,5 – 5,9 l/100 km Preis 38.150 Euro

Insgesamt ist der BMW 220i Active Tourer ein nicht gerade preiswertes, aber faires Angebot für jene, die ohnehin kaum rein elektrisch in der Stadt unterwegs sein möchten. Das Mildhybrid-System liefert spürbaren elektrischen Boost, ohne gleich einen großen Akku zu benötigen. Zur Strategie von BMW, dem Verbrenner noch länger eine Chance zu geben als manche Konkurrenten, passt dieses Fahrzeug ohnehin perfekt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA