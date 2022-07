Nach Verfolgungsjagd mit der Polizei – BMW landet in Vorgarten

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Endstation: Dieser BMW 3er landete nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem Vorgarten. © Polizei Uelzen

Eine Streife in Uelzen wollte einen BMW kontrollieren – doch der Fahrer raste davon. Am Ende landete der Wagen in einem Vorgarten.

Wenn die Polizei naht – dann brennen bei dem ein oder anderen Autofahrer die Sicherungen komplett durch. So mussten Beamte kürzlich die Scheibe eines Audi einschlagen und dessen Fahrerin aus dem Wagen ziehen, weil sie sich weigerte, aus dem Fahrzeug zu kommen, nachdem sie mit dem Handy am Steuer erwischt worden war. Und nach einer Art Bundesstraßen-Duell schlug ein 30-Jähriger einen Mercedes-Lenker mit einer Taschenlampe krankenhausreif.

Nun lieferte sich ein BMW-Fahrer (24) eine hochgefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei, wie 24auto.de berichtet.

Beamte in Uelzen (Niedersachsen) wollten einen BMW 3er kontrollieren, weil dieser „offensichtliche Bauartveränderungen“ aufwies. Doch statt anzuhalten, trat der 24-Jährige aufs Gas und raste davon. Dabei ignorierte der BMW-Fahrer nicht nur Tempolimits, sondern auch rote Ampeln. Aufgrund der extremen Fahrweise brachen die Beamten die Verfolgung ab, um nicht andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr zu bringen. Dennoch endete die Fahrt des BMW-Rasers schon kurz darauf. Laut Zeugenaussagen knallte der Rowdy gegen den Bordstein, kam von der Fahrbahn ab – und prallte gegen einen Baum. Zum Stehen kam der rote BMW in einer Art Vorgarten. Bei dem Crash wurde der 24-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.