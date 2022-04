BMW 7er und i7: Erste Fotos der Luxus-Limousinen zeigen Mega-Niere

Von: Marcus Efler

Wuchtiger Auftritt: Die Front der neue 7er-Reihe von BMW (hier der elektrische i7). © BMW AG

Mit dem neuen 7er und dem i7 zeigt BMW Selbstbewusstsein – gegenüber Konkurrenz und Kritikern. Denn das wuchtige Design wird wieder polarisieren. Hier sind die Fotos.

München – Sie haben es schon wieder getan: Da kann noch so viel Kritik an der neuen Design-Linie von BMW das Netz fluten, die Designer ziehen ihren Kurs durch. Nun auch bei ihrem neuen Flaggschiff, der 7er-Reihe und ihrem elektrischen Pendant, dem i7. Nun ist die Luxus-Limousine auf offiziellen Fotos in voller Pracht zu betrachten. Und wieder dominiert eine riesige Niere die Front, wie die Foto-Strecke des neuen BMW 7ers auf 24auto.de zeigt.

Auch wenn jetzt wieder massive Kritik am Front-Design hochkocht: Der Verkaufserfolg der neuen Linie gibt den BMW-Designern und ihrem Chef Adrian van Hooydonk Recht. Denn die ähnlich umstrittene 4er-Reihe, inklusive ihres elektrischen Pendant i4, verkauft sich hervorragend. Auch das Grundkonzept des neuen 7er entspricht dem des Sportcoupés: Eine rein elektrische Version mit dem Anfangs-Kürzel i ergänzt die klassische Baureihe. Der neue 7er-BMW startet im November dieses Jahres. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA