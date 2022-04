BMW 7er mit Lancia-Heckleuchten: „Immer noch besser als das Original“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein BMW 7er (E65) mit Lancia-Delta-Rückleuchten – Bilder dieses kuriosen Umbaus sind nun auf Facebook aufgetaucht. © Facebook (Cezary Mielnicki)

Im Jahr 2001 kam die vierte Generation des BMW 7er auf den Markt – vor allem das Heck-Design war hochumstritten. Nun ist im Netz eine kuriose Modifikation aufgetaucht.

Polen – Mit Design ist das immer so eine Sache – speziell in der Autobranche. Verändern die Hersteller bei neuen Modellen zu wenig, heißt es: langweilig, einfallslos, ideenbefreit. Geht ein Autobauer einen ganz neuen Weg, kann das aber die Fans der Marke schnell auf die Barrikaden bringen. Jüngstes Beispiel ist die riesige BMW-Niere im Hochformat, die im Netz einen wahren Shitstorm auslöste. Doch schon vor mehr als 20 Jahren gab es einmal einen großen Aufschrei in der BMW-Fangemeinde: Nämlich 2001, als die damals neue 7er-Generation (E65) an den Start ging. Und genau so ein Modell hat ein Besitzer modifiziert.

Fotos von dem kuriosen BMW-7er-Umbau sind nun auf Facebook aufgetaucht, wie 24auto.de berichtet.

Die Heckleuchten des BMW 7er wurden durch Exemplare eines Lancia Delta der dritten Generation ersetzt. Einer der Kommentatoren unter dem Facebook-Post ist von der Optik ziemlich angetan: „Immer noch besser als das Original", schreibt er. „Schick", findet den Umbau ein weiter User. Ein anderer teilt diese positiven Ansichten nicht, und fragt rhetorisch nach dem Grund für die Aktion: „Weil es nicht hässlich genug war....?"