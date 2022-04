BMW 8er kracht durch Mauer – weil Fahrerin Gas und Bremse verwechselt

Von: Sebastian Oppenheimer

In Neustadt an der Weinstraße krachte eine 42-Jährige mit einem BMW 8er Gran Coupé durch eine Mauer. © Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Kleine Ursache, große Wirkung: Die Fahrerin eines BMW 8er Gran Coupé verwechselte Gas- und Bremspedal – und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Neustadt an der Weinstraße – Es ist quasi der „Unfallklassiker“ in Einpark-Situationen: Der Fahrer verwechselt Gas- und Bremspedal. Gerade erst gab es zwei spektakuläre Fälle mit Elektroautos: Eine Frau „parkte“ mit ihrem Tesla auf einem Rettungswagen, nur wenige Tage später landete ein Mann mit seinem Tesla auf einem riesigen Felshaufen und wäre beinahe ins Meer gerauscht. Natürlich passiert so etwas nicht nur E-Auto-Lenkern, allerdings ist die Beschleunigung der Stromer eben zumeist besonders heftig.

Nun ist einer BMW-Fahrerin dieses Missgeschick passiert – sie hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Wie die Polizei berichtet, wollte die 42-jährige Frau einparken – und verwechselte dabei das Gaspedal mit der Bremse, woraufhin der Bolide kräftig beschleunigte. Zunächst krachte sie mit dem Luxus-Coupé in einen gemauerten Unterstand für Mülltonnen. Danach rauschte die 42-Jährige mit dem BMW eine abschüssige Hofeinfahrt entlang – und durchbrach dabei eine Mauer und beschädigte zudem ein parkendes Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden ist gewaltig: Laut Polizei beläuft er sich auf rund 200.000 Euro.