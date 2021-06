BMW Alpina D5 S Touring im Test: Lang lebe der Diesel?

Von: Jasmin Pospiech

Der Kombi für die Rundstrecke: BMW Alpina D5 S © Roman Raetzke/Alpina

Kleinserien-Spezialist Alpina setzt bei seinem BMW 5er Touring entgegen dem Trend auf schiere Diesel-Power. Und das klappt sogar erstaunlich gut.

Buchloe – Diese Motoren waren eine Wucht: im BMW 7er ebenso wie im X7 oder dem sportlichen M550d. Doch BMW hat sich von seinem Topdiesel mit vierfacher Turboaufladung verabschiedet. Ohne viel Aufhebens, in allen Modellen. Denn der Aufwand, die strengen Abgasnormen einzuhalten, war angesichts der überschaubaren Nachfrage in Europa zu groß. In den wichtigen Märkten für große, leistungsstarke Modelle wiederum, in Asien und den USA, spielen Diesel aber keine nennenswerte Rolle.

Folglich müssen BMW-Fans mit Hang zum Power-Diesel mit dem „nur“ 340 PS starken Sechszylinder auskommen. Wer als Kilometerfresser aber einen echten Kraftprotz sucht, sollte bei Alpina vorbeischauen: Der BMW Alpina D5 S bietet die geradezu perfekte Antriebskombination in einem Oberklassemodell, das wahlweise als Limousine und Kombi angeboten wird.

Lässiges Autobahntempo von 160 oder 180 km/h ist jedoch nur das eine. Wenn der Fahrer will, wird der Lastesel zum Lustlaster mit Fahrleistungen, die keine Wünsche offenlassen. Dabei interessiert sich niemand dafür, dass der 4,98 Meter lange Kombi dank Drehmoment ohne Ende, Allradantrieb und seinem perfekt abgestimmten Automatikgetriebe aus Hause ZF aus dem Stand in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 spurtet.

Doch bei der Höchstgeschwindigkeit sieht das ganz anders aus. Während die Serienmodelle aus dem Hause BMW trotz üppiger Leistung bei 250 km/h abregeln, lässt Alpina Modelle wie seinen D5 S entspannt von der Leine. 283 km/h Höchstgeschwindigkeit bietet kein Serienfahrzeug außer dem entzäumten BMW M5. Noch imposanter ist die Art der Kraftentfaltung: Motor, Achtstufenautomat, Allradantrieb und die feine Abstimmung von Luftfedern und Dämpfern sind schlicht eine Wucht. Ebenfalls perfekt: die ebenso leichtgängige wie präzise Servounterstützung der Lenkung. Weitere Infos über den Diesel-Kratzprotz BMW Alpina D5 S Touring im Test gibt es hier.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.