BMW-Fahrerin will 4,80 Euro Parkgebühr nicht zahlen – und verursacht 4.800 Euro Schaden

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine BMW-Fahrerin wollte die Parkgebühr in einem Parkhaus nicht bezahlen – und versuchte die Schranke eigenhändig zu öffnen. © Twitter (@HantsSpecials)

Eine BMW-Fahrerin in Southampton wollte keine 4,80 Euro Parkgebühr zahlen – und rastete aus. Ihre Wut-Aktion dürfte sie nun ziemlich teuer zu stehen kommen.

Southampton (Großbritannien) – Wenn es um das Thema Parken geht, passieren die kuriosesten Dinge. Kürzlich verwechselte eine Tesla-Fahrerin die Pedale und „parkte“ auf einem Rettungswagen. Die Fahrerin eines BMW 8er krachte beim Einpark-Versuch durch ein Müllhäuschen und anschließend durch eine Mauer. Nun hat erneut eine BMW-Fahrerin einen hohen Sachschaden verursacht.

Die BMW-Fahrerin wollte die Gebühr im Parkhaus nicht zahlen – und rastete aus, wie 24auto.de berichtet.

Laut Polizei wurden Beamte zu einem Parkhaus in Southampton alarmiert, weil eine Kundin ganz offensichtlich keine Lust hatte, die fälligen 4 Pfund (umgerechnet rund 4,80 Euro) an Parkgebühren zu berappen. Statt Geld in einen Kassenautomaten zu stecken, griff die 41-Jährige zur Selbsthilfe: Sie versuchte, die geschlossene Schranke selbst zu öffnen – mit mäßigem Erfolg: Die Schranke ging dabei kaputt. Offenbar ging die Frau mit der Schranke nicht gerade zimperlich um: Der Schaden wird auf rund 4.000 Pfund (knapp 4.800 Euro) geschätzt.