BMW gegen Mercedes: Überholmanöver endet in wilder Schlägerei mit Taschenlampe

Von: Sebastian Oppenheimer

Auf einer Bundesstraße duellierten sich ein BMW und ein Mercedes – der Disput endete in einer wilden Schlägerei. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago, Silas Stein/Imago

Ein Überholmanöver hat eine Auseinandersetzung zwischen einem BMW- und einem Mercedes-Fahrer ausgelöst – das Ganze endete in einer wilden Schlägerei.

Es gibt immer wieder Autofahrer, die offensichtlich überzeugt sind, dass Tempolimits, Vorschriften und Verkehrsregeln nur für die anderen gelten. So zog die Polizei beispielsweise kürzlich einen Lkw mit zehn Tonnen ungesichertem Sprengstoff aus dem Verkehr und in Nordrhein-Westfalen wurde ein Autofahrer innerhalb von nur fünf Stunden gleich dreimal an derselben Stelle geblitzt. Nun kam es in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Bundesstraße zu einer Art Duell zwischen einem Mercedes und einem BMW – am Ende wurden die Kontrahenten handgreiflich.

Einer der beiden Streithähne landete am Ende sogar im Krankenhaus, wie 24auto.de berichtet.

Wie die Polizei berichtet, waren auf der B110 ein 30-Jähriger in einem BMW und 64-Jähriger in einem Mercedes unterwegs. Der BMW-Fahrer versuchte zu überholen, der Mercedes-Lenker trat angeblich aber dabei ebenfalls aufs Gas und beschleunigte. Nachdem der 30-Jährige den Überholvorgang schließlich beendet hatte, bremste er den Mercedes aus und zwang ihn – mitten auf der Bundesstraße – zum Anhalten. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann wurde daraus eine handfeste Schlägerei in deren Verlauf der BMW-Fahrer dem Mercedes-Lenker mit einer Taschenlampe auf den Kopf schlug. Dieser erlitt eine Platzwunde und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.