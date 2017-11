Bei diesen kuriosen Auto-Aufklebern müssen Sie zweimal hinsehen

Lustige Aufkleber auf der Rückseite von Autos sorgen immer wieder für Erheiterung im Straßenverkehr. Hier haben wir ein paar besondere Fundstücke zusammengestellt.

Aufkleber mit dem Schriftzug "Baby on board" sind im Straßenverkehr recht häufig anzutreffen, dicht gefolgt von großflächigen Stickern der Lieblingsband. Doch einige Fahrer haben bei ihren Verzierungen etwas mehr Kreativität bewiesen.

"Bumper Sticker": Kuriose Aufkleber sind Kult in den USA

Vor allem in den USA sind die sogenannten "Bumper sticker", also Aufkleber auf der hinteren Stoßstange recht beliebt. Ursprünglich dienten diese dem Zweck, Touristen anzulocken und Werbung für bestimmte Orte zu machen. Dazu wurden Sie wurden einfach von behördlicher Seite an parkende Autos geklebt.

Später wurden die Sticker dann immer mehr "zweckentfremdet". Viele Aufkleber in den Staaten drücken auch eine politische Ausrichtung aus. Auf dem Bilderportal Imgur finden sich jede Menge humorvoller Aufkleber. Hier sehen Sie eine Auswahl:

Hier scheint Vorsicht angebracht zu sein:

Hupe, wenn Teile abfallen!

Eine fiese Abrechnung mit den "Baby on bord"-Fahrern:

Niemanden interessiert deine Strichmännchen-Familie

Eigentlich ist dieser Aufkleber gar nicht so witzig...

Wissenschaft fliegt dich zum Mond, Religion in Gebäude

Hier hat wohl jemand schlechte Erfahrungen mit seinem neuen Prius gemacht:

"Cooler Prius" - Niemand

Hier steckt wohl eine Geschichte dahinter:

"Das blinkende Ding bedeutet Abbiegen"

Hier schient jemand nicht allzu flott unterwegs zu sein:

"Sorry, dass ich SO NAH vor dir fahre"

Ob dieser Fahrer wohl seine Fahrzeugwahl bereits bereut?

Zukünftiger ehemaliger VW-Besitzer

Ein Star-Wars-Fan, der sich der bösen Seite der Macht verschrieben hat:

Das Imperium interessiert sich nicht für deine Strichmännchen-Familie

Auch hier scheinen die Prioritäten klar verteilt zu sein:

Sehr bescheiden:

"Wenn ich in meinem Auto schlafe, fühlt es sich gut an zu wissen, die ganzen Banken gerettet zu haben"

Ein christlicher Hinweis:

"Folgst du Jesus auch so nah?"

Dieser Fahrer hat berechtigte Befürchtungen:

Falls wir Waffen verbieten, wer soll dann die Zombies bekämpfen?

