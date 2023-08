Drängeln auf der Autobahn: Bußgelder und Fahrverbote drohen für ungeduldige Autofahrer

Von: Maria Wendel, Sebastian Oppenheimer

Innerhalb einer Stunde wurden auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt 435 Verstöße gegen Abstands- und Geschwindigkeitsregeln festgestellt. Einige Fahrer müssen mit Fahrverboten rechnen.

Kürzlich führte die Polizei auf der Autobahn A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt eine Stunde lang Kontrollen zur Geschwindigkeits- und Abstandsmessung durch. Das ernüchternde Resultat: In dieser kurzen Zeitspanne wurden insgesamt 435 Verstöße registriert. 249 Fahrer waren über der zulässigen Geschwindigkeit – die übrigen hielten nicht genügend Abstand zum Vordermann. Nach Angaben der Polizei missachteten 20 Fahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand so gravierend, dass sie mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat rechnen müssen. Aber welchen Abstand sollte man tatsächlich einhalten? Und welche Bußgelder drohen bei zu dichtem Auffahren?

Sicherheitsabstand: Die StVO gibt keinen spezifischen Wert vor

Sicherheitsabstand im Straßenverkehr: Viele Fahrzeuge sind heutzutage bereits mit Abstandswarnern oder Abstandsregel-Tempomaten ausgestattet. (Symbolbild) © BMW AG

Ein angemessener Sicherheitsabstand ist im Verkehr erforderlich, um in einer Notlage noch rechtzeitig bremsen zu können. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt jedoch keinen spezifischen Wert vor. In § 4 StVO steht: „Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn es plötzlich gebremst wird.“ Der erforderliche Abstand hängt stets von der gefahrenen Geschwindigkeit ab.

Angemessener Sicherheitsabstand: Faustformel „halber Tacho“

Es existieren zwei Faustregeln zur Bestimmung des Abstands. Die eine, weit verbreitete lautet „halber Tacho“: Außerhalb geschlossener Ortschaften sollte der Mindestabstand dem halben Tachowert entsprechen. Fährt man also auf einer Landstraße mit 100 km/h, sollte man mindestens 50 Meter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Für diejenigen, die Schwierigkeiten beim Schätzen haben: Eine gute Orientierung bieten die Leitpfosten am Straßenrand – sie haben in der Regel einen Abstand von 50 Metern zueinander.

Bestimmung des Sicherheitsabstands mittels der „Zwei-Sekunden-Regel“

Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte „Zwei-Sekunden-Regel“. Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften ein Verkehrsschild passiert, sollte man selbst diesen Punkt frühestens zwei Sekunden später erreichen. Viele Fahrzeuge sind heutzutage jedoch bereits mit Abstandswarnern oder Abstandsregel-Tempomaten ausgestattet.

Nicht eingehaltener Abstand: Mögliche Bußgelder

Wer den Sicherheitsabstand bis zu einer Geschwindigkeit von 80 km/h unterschreitet, muss mit Bußgeldern zwischen 25 und 35 Euro rechnen. Bei höherem Tempo steigen die Bußgelder. Es hängt jedoch auch davon ab, wie stark der Sicherheitsabstand unterschritten wird. Ab 100 km/h führt ein Sicherheitsabstand von weniger als 5/10 des halben Tachowerts laut Bussgeldkatalog.org zu einem Bußgeld von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg. Mit einem Abstand von weniger als 1/10 des halben Tachowerts drohen 320 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Ab einer Geschwindigkeit von 130 km/h erhöhen sich die Bußgelder erneut: Bei einem Abstand von weniger als 5/10 des halben Tachowerts drohen 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg, bei einer Unterschreitung von weniger als 1/10 müssen Fahrer mit einem Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Extremes Drängeln: Mögliche Anklage wegen Nötigung

Wer besonders lange und sehr dicht auffährt – und beispielsweise auch noch die Lichthupe benutzt – muss mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Wenn man den Vordermann stark unter Druck setzt, kann dies als Nötigung im Straßenverkehr gewertet werden. Dabei handelt es sich um eine Straftat, die in besonders schweren Fällen sogar mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden kann. Meistens wird jedoch eine hohe Geldstrafe verhängt, die sich nach Tagesätzen berechnet, die sich wiederum am Nettomonatsgehalt orientieren. Ein zusätzliches Fahrverbot ist ebenfalls möglich. Ob es sich um eine Nötigung handelt, entscheidet letztendlich ein Gericht.

