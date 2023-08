Mitten im Berufsverkehr: Porsche-Fahrer bleibt zwischen Straßenbahnen stecken

Im Sandwich

Mitten im Berufsverkehr kam es in Mannheim zu einem kuriosen Unfall. Ein Porsche blieb zwischen zwei Straßenbahnen stecken. Der Sachschaden war hoch.

Es gibt Dinge, die möchte jeder Autofahrer unbedingt vermeiden: Unfälle zum Beispiel. Manchmal sind diese jedoch so kurios, dass man sich fragt, wie das passieren konnte. Bei einem Autorennen quer durch Europa fuhr ein Bugatti-Fahrer beispielsweise über eine Leiter. Und in Goslar blieb ein Volvo in der Mauer des Parkhauses stecken. Ein ähnliches Schicksal erlitt nun ein Porsche-Fahrer. Nur landete dieser in einem Straßenbahn-Sandwich.

Klingt komisch, ist aber tatsächlich so am Mittwoch im Mannheimer Stadtteil Rheinau passiert. Der 66-Jährige war mit seinem Porsche Cayenne auf der Relaisstraße unterwegs. Vor ihm fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 nach Schönau. „Da ihm diese offenbar nicht schnell genug war, setzte er zu einem Überholvorgang an“, erklärte die Mannheimer Polizei.

Überholmanöver missglückt: Porsche bleibt zwischen Straßenbahnen stecken

Da rechts kein Vorbeikommen war, entschied sich der Mann, die Straßenbahn links zu überholen – was nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Das Problem: Auch dort war eine Tram unterwegs. Der Porsche-Fahrer zog aber durch, wohl im Glauben, genug Zeit zu haben.

„Da er mit seinem Wagen in dem zweispurigen Bereich der Relaisstraße nicht zur Seite ausweichen konnte, versuchte er noch vor der Straßenbahn wieder einzuscheren“, erklärt die Polizei Mannheim. Die Tram-Fahrer reagierten geistesgegenwärtig und leiteten Notbremsungen ein. Den Zusammenstoß konnten sie aber nicht verhindern. Einen der beiden Züge hob es dabei sogar aus den Schienen.

Porsche-Fahrer rettet sich durch Schiebedach

Immerhin, der Porsche-Fahrer konnte sich unverletzt aus seiner Klemme befreien. Wie die Bild schreibt, diente das Schiebedach als Notausstieg. Ein Straßenbahnführer brach sich bei der Kollision ein Handgelenk und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Doch damit nicht genug, der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, also mitten im Berufsverkehr.

„Erst gegen 21:30 Uhr gelang es, die Straßenbahn wieder ins Gleisbett zu heben und abzuschleppen“, erklärte die Polizei. Zudem entstand an den Straßenbahnen und der Oberleitung ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Schaden an dem Porsche Cayene liegt ersten Schätzungen zufolge bei 20.000 Euro.

