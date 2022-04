China-E-Auto sieht Tesla-Modell zum Verwechseln ähnlich, doch der Preisunterschied ist gewaltig

Von: Julian Baumann

Beim Design des angekündigten E-Autos „Seal“ hat sich BYD offenbar deutlich am Tesla Model 3 von Tesla orientiert. © Screenshot: Youtube/Andus World

Der chinesische Autobauer BYD produziert ein E-Auto, dass dem Tesla Model 3 zum Verwechseln ähnlich sieht. Der Preisunterschied ist dagegen gewaltig.

Stuttgart - Das Model 3 des US-Unternehmens Tesla ist eines der meistverkauften E-Autos überhaupt. Daran nahm sich nun offenbar auch der chinesische Autokonzern BYD ein Beispiel und kündigte ein Fahrzeug an, dass dem Model 3 zum Verwechseln ähnlich sieht. Zumindest optisch hat man bei den bereits veröffentlichten Bildern den Eindruck, tatsächlich einen Tesla vor sich zu haben. Bei der Preisgestaltung des bislang nur angekündigten E-Autos zeigt sich dagegen ein gewaltiger Unterschied.

Das US-Unternehmen Tesla produziert die beliebten E-Automodelle inzwischen auch in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin und in Shanghai (China).