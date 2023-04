Chinesen klonen Lamborghini-Aventador – als Mini-Elektroauto

Das Urban Supercar sieht aus wie ein eingelaufener Lamborghini Aventador. © Lishidedidong New Energy Vehicle Industry

Das Lishidedidong Urban Supercar sieht aus wie Klon des Lamborghini Aventador. Statt mächtig Verbrenner-Power gibt es aber nur ein paar Elektro-Pferdchen.

Dass der Lamborghini Aventador ein absolutes Traumauto ist, steht wohl außer Frage. Doch für die allermeisten bleibt es eben ein Traum. Denn der Sportwagen ist alles andere als billig und wird vor allem nicht mehr gebaut. Zum Glück gibt es da eine „Alternative“ aus China: das Lishidedidong Urban Supercar.

24auto.de verrät, welche Probleme der Aventador-Klon aus China hat.

Klingt super, oder? Die Sache hat nur einen Haken: Es ist ein plumper Klon, der mit einem Supercar kaum weniger zu tun haben könnte. Immerhin befindet sich der Lamborghini Aventador in bester Gesellschaft. So hat Ora etwa den VW Käfer kopiert und auch vom ID.3 existiert ein China-Klon. Hunkt Canticie hat sich derweil an einem Nachbau des Range Rover Evoque probiert. Und eben auch der Elektro-Klon des Aventador.