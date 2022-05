Cola-Kisten-Roller: Kuriose Bastelei kommt zwei 19-Jährige teuer zu stehen

In Jena zog die Polizei zwei 19-Jährige mit ihren selbstgebastelten Cola-Kisten-Rollern aus dem Verkehr. © Landespolizeiinspektion Jena

In Jena flitzten zwei 19-Jährige auf selbst gebauten Cola-Kisten-Rollern durch die Gegend – die Polizei bremste das Bastler-Duo jedoch aus.

Jena – Als Polizist begegnet man im Straßenverkehr immer wieder den kuriosesten Konstruktionen – so hatte beispielsweise ein Autofahrer in Österreich kurzerhand seinen Fahrersitz im Auto durch eine leere Bierkiste ersetzt. Und in Australien beschlagnahmten die Beamten eine motorisierte Kühlbox – eine Aktion, die in den sozialen Medien die Gemüter erhitzte.

Nun hat auch die Polizei in Jena zwei kuriose Gefährte gestoppt, wie 24auto.de berichtet.

Wie die Beamten berichten, waren zwei 19-Jährige auf einer Mischung aus Roller und Cola-Kisten unterwegs gewesen – mit Motor-Unterstützung. Aufgrund der „baulichen Gegebenheiten“ hätten die Kisten-Flitzer versichert sein müssen – was aber wiederum nur ginge, wenn sie für den Straßenverkehr zugelassen seinen. Die Tüftelei werde deshalb „teuer“, so die Beamten. Außerdem werde gegen die beiden 19-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.