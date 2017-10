Mann kassiert Knöllchen - aus diesem absurden Grund

Manche Dinge scheinen einfach zu absurd, um wahr zu sein: Ein Mann aus Kanada hat aus einem ziemlich ungewöhnlichen Grund einen Strafzettel erhalten.

Singen Sie auch gerne mal hemmungslos mit, wenn ein guter Song im Radio läuft? Unter der Dusche, beim Putzen oder während der Autofahrt kommt man sich dabei relativ unbeobachtet vor. Doch für einen Mann aus Kanada endete letztere Aktion mit einem saftigen Strafzettel.

Zu schlecht gesungen? Mann muss Strafe zahlen

Taoufik Moalla war auf dem Weg zum Supermarkt als er lauthals den 90er-Jahre-Hit "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" mit trällerte. Dementsprechend verwundert war er, als plötzlich die Polizeisirene hinter ihm losging und er anhalten musste.

Vier Polizisten durchwühlten sein Auto und fragten ihn, ob er geschrien habe. "Ich sagte Nein, ich habe nur gesungen", erzählte Moalla später dem News-Portal CTV. Die Beamten zeigten sich allerdings nicht so nachsichtig und erteilten ihm ein Knöllchen über 149 Dollar (rund 126 Euro).

Passend dazu: Auch dieser Strafzettel sorgt bei Autofahrern für Unverständnis.

"Ich weiß nicht, ob meine Stimme einfach so schlecht war und ich deshalb den Strafzettel bekommen habe. Aber ich war ziemlich schockiert." Nun will er das Knöllchen vor Gericht anfechten - seine Frau jedoch schien weniger überrascht über den Vorfall. "Sie meinte, für das Singen hätte sie 300 Dollar von mir verlangt."

Von Franziska Kaindl