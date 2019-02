Einfach großartig: Der neue SEAT Tarraco ist da!

Am 23. Februar werden Sie von 9 bis 14 Uhr große Augen machen! Auto & Service Pia lädt Sie zur exklusiven Präsentation des neuen SEAT Tarraco ein.

Lernen Sie den spanischen XXL-SUV in den Auto & Service Filialen am Frankfurter Ring und in der Landsberger Straße kennen. Und lassen Sie sich von seinen beeindruckenden Qualitäten begeistern.

Mega-Design

Der SEAT Tarraco präsentiert sich mit seiner aufregenden Linienführung als echter Eyecatcher – und ist ausschließlich in den gehobenen Ausstattungslinien "Style" und "Xcellence" erhältlich.

Riesen-Platzangebot

Im Innenraum des spanischen XXL-SUVs können bis zu sieben Passagiere auf drei Sitzreihen Platz nehmen – oder maximal 1.920 Liter Gepäck bei umgelegter Rückbank transportiert werden.

Super-Fahrspaß

Dank seiner leistungsstarken Vierzylinder-Motoren mit wahlweise 150 oder 190 PS ist der 4,74 Meter lange Siebensitzer auf jedem Terrain dynamisch unterwegs.

Doch das ist noch lange nicht alles: Selbstverständlich erwarten Sie noch viele weitere Highlights wie ein leckeres Tapas-Buffet oder 300 limitierte Trekking-Rucksäcke – nur, solange der Vorrat reicht!

Freuen Sie sich auf den neuen SEAT Tarraco – das Team von Auto & Service freut sich auf Sie!

PS: Natürlich können Sie bei Ihrem Präsentationsbesuch auch gleich einen Termin für eine aufregende Probefahrt mit dem spanischen XXL-SUV vereinbaren.