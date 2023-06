Elektroautos bei Sommerhitze: Entlädt sich der Akku jetzt schneller?

Von: Anne Hund

Viele E-Auto-Fahrer wollen wissen, inwiefern sich der Mehrverbrauch durch die Klimaanlage im Alltag bemerkbar macht.

Egal, zu welcher Jahreszeit: Den Akku eines E-Autos sollte man möglichst pfleglich behandeln. Experten raten unter anderem, allzu extreme Temperaturen, falls möglich, zu vermeiden. „Egal ob zu heiß oder zu kalt – extreme Umgebungstemperaturen sind für den Akku nicht zuträglich“, heißt es in einer Mitteilung des ACE (Stand: 24. Mai 2023), die sich um Tipps für einen schonenden Umgang mit dem Akku „im Sinne der Batteriegesundheit und für eine anhaltend hohe Reichweite mit dem E-Auto“ dreht. Der Rat: Im Sommer das E-Auto, falls möglich, im Schatten zu parken – im Winter ist ein Platz in der Garage zum Parken und Laden optimal. Weitere Informationen zur Batterielebensdauer bei Elektroautos.

Elektroautos bei Sommerhitze: Entlädt sich der Akku schneller?

Egal, ob Verbrenner oder Elektroauto: Die Kühlsysteme müssen bei extremer Hitze stärker arbeiten, auf den Betrieb wirkt sich das Experten zufolge jedoch nicht aus, da moderne Autos darauf ausgelegt sind. Grundsätzlich sind moderne Elektroautos „hitzefest“, wie nicht zuletzt der ADAC in einer Mitteilung vom August betont hatte. Klar sei aber auch, „dass die Kühlung von Batterie, Elektrokomponenten und die Klimaanlage für die Insassen elektrisch Energie benötigt und somit Reichweite kostet“. Wie viel, hänge von mehreren Einflussgrößen wie Außentemperatur, Batterietemperatur und Klimaanlageneinstellung, aber auch ganz maßgeblich vom Fahrszenario ab.

Elektroauto: Sommerhitze wirkt sich kaum auf Reichweite aus

Auch die Heiz-/Kühltechnologie hat einen Einfluss auf die Reichweite: Üblicherweise bewege sich die erforderliche Klimaleistung von Elektroautos bei sommerlichen Temperaturen zwischen 0,5 und 1 Kilowatt, hieß es in der Mitteilung des ADAC. Beim Herunterkühlen eines heißen Innenraumes zu Fahrtbeginn oder extremen Außentemperaturen lägen die Werte „etwas höher“. Allerdings: „Im Sommer ist die Reichweitenreduzierung aufgrund der Kühlung, im Gegensatz zur Heizung im Winter, vergleichsweise gering und im Alltag kaum zu bemerken“, schilderte der ADAC ebenfalls in der genannten Mitteilung. Die größten Reichweiten würden Elektroautos „bei Außentemperaturen um die 20 °C“ erzielen, so der Automobilclub, da kaum Energie zum Heizen oder Kühlen benötigt werde.