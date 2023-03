Elektrifizierung reicht nicht: Autozulieferer Mahle setzt auf Technologieoffenheit

Von: Julian Baumann

Autozulieferer Mahle aus Stuttgart spricht sich in der Debatte um den Antrieb der Zukunft für die Technologieoffenheit aus. © Marijan Murat/dpa

Autozulieferer Mahle hat sich für die E-Mobilität gerüstet, setzt aber auch weiterhin auf Verbrenner und will diese klimafreundlich antreiben.

Stuttgart - Der Autozulieferer Mahle ist als Hersteller von Komponenten für Verbrennungsmotoren besonders von dem Wandel in der Autoindustrie betroffen. Die Stuttgarter haben inzwischen aber die Geschäftsfelder für die E-Mobilität beschlossen und sehen die Elektrifizierung auch als eines der zentralen Strategiefelder an. Daneben hält sich Mahle aber auch die andere Möglichkeiten offen, um in Zukunft Verbrennungsmotoren klimafreundlich antreiben zu können.

„Wir glauben, dass man für die Verbrennerfahrzeuge, die es für viele weitere Jahre auf den Straßen dieser Welt geben wird, alle Mittel nutzen muss, diese schnellstmöglich klimaneutral zu betreiben“, hatte eine Sprecherin des Konzerns erklärt. Gegenüber BW24 erklärt Mahle, warum sich der Konzern weiterhin für eine Technologieoffenheit einsetzt.