Mobiles Nachladen: Schnelle Hilfe, wenn der E-Auto-Akku leer ist

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit einer Art Akku-Rollkoffer will das Start-up ZipCharge E-Auto-Fahrern die Reichweitenangst nehmen. © Instagram (zipcharge.global)

E-Autos mit leerem Akku müssen an stationären Ladesäulen oder Wallboxen geladen werden. Doch was, wenn gerade keine in der Nähe ist?

München – Zu geringe Reichweite, zu lückenhafte Ladeinfrastruktur – diese beiden Argumente werden in Diskussionen gerne ins Feld geführt, wenn es um das Thema Elektroauto geht. Und tatsächlich ist die Angst, mit einem leeren Akku liegenzubleiben nicht ganz unbegründet – denn dann ergibt sich ein großes Problem: Wie bekommt man genügend Strom in die Batterie, um zumindest zur nächsten Ladestation zu kommen? Bei einem Verbrenner reicht ein Kanister Sprit. Doch für das E-Auto gibt es inzwischen ähnliche Lösungsansätze.

So hat das britische Start-up ZipCharge beispielsweise eine Art Power-Bank für Elektroautos entwickelt. Beim ZipCharge Go handelt es sich quasi um eine Batterie in Form eines schicken Rollkoffers. Einmal angedockt, soll das Gerät in 30 bis 60 Minuten genügend Strom für eine Zusatzreichweite von 32 bis 64 Kilometern in die Zellen pumpen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das US-Unternehmen Spark Charge: Deren mobiles Ladegerät „Roadie“ lässt sich ebenfalls im Kofferraum transportieren. Der „Roadie“ ist sogar erweiterbar: Mehrere Akku-Pakete lassen sich zusammenschalten. So soll man einen Stromer auch laden können, wenn keine direkte Lademöglichkeit per Kabel zu Hause vorhanden ist.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Lade-Service-Anbieter eTree Mobility GmbH, wie 24auto.de* berichtet.

