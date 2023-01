Elektroauto XXL: RAM stellt riesigen Pick-up-Stromer vor

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

RAM Trucks stellte auf der CES in Las Vegas 2023 eine Studie für einen Elektro-Pick-up vor. © UPI Photo/Imago

Auch in den USA ist die E-Mobilität auf dem Vormarsch: RAM Trucks hat auf der CES nun die Studie eines Elektro-Pick-ups vorgestellt.

Kleine und leichte Fahrzeuge belasten die Umwelt weniger als große, schwere – das ist beim Elektroauto nicht anders als bei Verbrennerfahrzeugen. Dennoch zählen die frühen Stromer vieler Marken zu den höheren Fahrzeugklassen mit entsprechendem Gewicht. Denn mit solchen Autos lässt sich deutlich mehr Geld verdienen, als mit Kleinwagen. Auch in den USA ist die E-Mobilität auf dem Vormarsch – Mercedes plant dort inzwischen sogar ein eigenes Ladenetz. Besonders beliebt sind in Nordamerika aber große Pick-ups – weswegen die zum Stellantis-Konzern gehörende Marke RAM Trucks nun auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine Studie für einen E-Pick-up vorgestellt hat.

Das RAM 1500 Revolution BEV Concept gibt einen Ausblick auf das Serienmodell 1500 BEV, wie 24auto.de berichtet.

Der RAM 1500 BEV soll 2024 debütieren und dem bereits erhältlichen Ford F-150 Lightning Konkurrenz machen. Auch mit dem Cybertruck von Tesla könnte der Stromer-Pick-up konkurrieren – falls es das Fahrzeug aus dem Hause von Elon Musk irgendwann einmal zu den Kunden schafft. Die RAM-Studie baut auf der sogenannten „STLA Frame“-Plattform auf und bietet einen nicht näher konkretisierten Vierradantrieb mit zwei elektrischen Antriebsmodulen, eine 800-Volt-Architektur und eine Ladeleistung von bis zu 350 kW.