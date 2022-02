Elektroautos boomen: Kalifornien setzt neuen Maßstab bei Zulassungen

Teilen

In Kalifornien wurde die Marke von einer Million Elektroautos geknackt. © Ford

Deutschland hinkt bei den Elektroautos seinen Zielen hinterher. In Kalifornien sieht das anders aus: Dort sind bereits eine Million Stromer unterwegs.

Sacramento (USA) – Der Bundesstaat am Pazifik ist für sich genommen bereits eine der wichtigsten Industrienationen der Welt. Seit Jahrzehnten rühmt sich Kalifornien zudem damit, der grünste aller US-Staaten zu sein. Jetzt wurde erstmals die Ein-Million-Marke von Elektroautos übersprungen. In der Zahl enthalten sind alle Fahrzeuge, die mit einem Stecker unterwegs sind und somit reine Elektroautos sowie Plug-in-Hybriden.

24auto.de weiß, welchen Anteil Kalifornien an den Elektroauto-Zulassungen in den USA hat.

Führend war Kalifornien vor Jahren auch bei den normalen Hybriden, weil sich insbesondere einige Lexus-Modelle und das Ökoauto Toyota Prius bestens verkauften. Die normalen Hybridfahrzeuge spielen in den Portfolios der meisten Autohersteller mittlerweile jedoch keine Rolle mehr und auch die Plug-in-Hybriden geraten zunehmend unter Druck von den Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA