Audi verkauft Ex-Wagen des FC Bayern: Wie Fans die Autos ergattern können – aber ein Star macht nicht mit

Von: Simon Mones

Seit Jahren stattet Audi die Spieler des FC Bayern München mit Autos aus. Inzwischen sind die elektrisch unterwegs. Die Gebrauchtwagen werden an Fans verkauft.

Der Trend geht zum Elektroauto. Das ist auch beim FC Bayern München nicht anders. Seit 2022 stellt Audi den Spielern nur noch rein elektrische Dienstwagen zur Verfügung. Zur Wahl standen etwa die vollelektrischen Premium-Modelle Audi RS e-tron GT, Q4 e-tron und der (Q8) e-tron Sportback. Da die Profifußballer zur neuen Saison auch neue Fahrzeuge bekommen, können Fans die Gebrauchtwagen nun erwerben.

Audi verkauft Dienstwagen der Bayern-Profis: Elektroautos zu normalen Gebrauchtwagenpreisen

Und das beste: Die Anhänger des Rekordmeisters müssen dafür nicht im Lotto gewinnen. Anders als bei als beim Porsche 911 Carrera 2 Cabrio des verstorbenen Fußball-Stars Diego Maradona (60, † 2020) oder einem Nissan GT-R Black Series aus dem Besitz von Sebastian Vettel.

Auch die gebrauchten Dienst-Audis von Lucas Hernandez, Alphonso Davies und Dayot Upamecano stehen zum Verkauf. © Audi

Die Gebrauchtwagen der Bayern-Profis sollen zu normalen Gebrauchtwagenpreisen verkauft werden. Die Seele Ihres Erstgeborenen muss also nicht an den Teufel verkauft werden. Etwas Glück braucht es aber dennoch, denn wie beim Ticketvorverkauf von Taylor Swift gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Vor dem Verkauf werden die Elektroautos vom TÜV untersucht und ein Schätzpreis ermittelt, zudem die Fahrzeuge angeboten werden.

Dienst-Audis der Bayern-Profis können auf IAA reserviert werden

Doch wie kommt man nun an die gebrauchten Elektroautos? „Während der IAA Mobility 2023 in München (5. bis 10. September) können Interessenten in der FC Bayern World an der Audi Experience Fläche per Tablet eine Reservierungsanfrage stellen, erklärt Audi. Im Anschluss erhalten die Interessenten den Kaufvertrag für das Fahrzeug.

Zu dem von Audi aufgearbeiteten Gebrauchtwagen gibt es ein „ein Echtheitszertifikat und ein signiertes Trikot des jeweiligen Spielers“. Verkauft werden unter anderem mehrere RS e-tron GT, zum Beispiel von Serge Gnabry, Leroy Sane, und Thomas Müller. Der Wagen von Leon Goretzka steht indes nicht zum Verkauf, wie Audi auf Nachfrage von 24auto.de von Ippen.Media erklärte. Dafür können die Bayern-Fans neben den zahlreichen Audi e-tron GTs auch, drei Q4 e-tron sowie sechs (Q8) e-tron erwerben.

Dienstwagen von Bayern-Profis stehen zum Verkauf: Q4 e-tron in den Top 5 der beliebtesten Elektroautos

Der 598 PS starke Sportwagen ist das Schwestermodell des Porsche Taycan und war eines der ersten rein elektrischen Autos von Audi. Seit 2021 wurden rund 4.600 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. An der Ladesäule kann der Stromer mit bis zu 270 kW nachladen.

Der Audi Q4 e-tron zählt derweil zu den beliebtesten Elektroautos in Deutschland. 2023 wurden in den ersten sieben Monaten rund 9.700 Neuzulassungen registriert. Damit landet der SUV auf Platz 5. Zudem zählt der Q4 e-tron zu den Modellen mit den längsten Wartezeiten. Der e-tron Sportsback wurde inzwischen durch Q8 e-tron Sportsback ersetzt.