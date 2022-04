Elektroautos: Fraunhofer-Studie bestätigt Klimavorteil

Laut dem Fraunhofer-Institut sind Elektroautos schon jetzt besser fürs Klima. (Symbolbild) © Manuel Geisser/Imago

Elektroautos stoßen weniger Treibhausgase aus, das hat eine Berechnung des Fraunhofer-Instituts ergeben. Zudem sind die Stromer wirtschaftlicher.

Karlsruhe – Die Elektromobilität setzt sich in Deutschland immer weiter durch, einer Studie zufolge überlegt jeder zehnte Haushalt sich einen Stromer anzuschaffen. Dennoch haften den Elektroautos viele Vorurteile an, die längst ins Reich der Fabeln gehören. So wird oft behauptet, dass diese gar nicht so viel klimafreundlicher sein sollen als Verbrenner.

24auto.de verrät, warum die Elektroautos laut den Forscher des Fraunhofer-Instituts weniger Treibhausgase verursachen.

Ein Vorurteil, das die Forscher der Bundeswehr München (UniBw M) unlängst in einer Studie widerlegt hatten. Und auch das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe hat im Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) Verbrenner und Elektroautos im Hinblick auf die neuen deutschen Klimaschutzziele untersucht. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA