Stromer vs. Verbrenner: Warum zögern viele beim Umstieg auf E-Autos?

Trotz technologischer Fortschritte bleibt die Skepsis gegenüber Elektroautos groß. Besonders der hohe Anschaffungspreis und die lückenhafte Ladeinfrastruktur sorgen für Kritik.

Elektroautos waren einst eine Seltenheit – heute sind sie schon ein fester Bestandteil des Straßenverkehrs. Die Fortschritte in Bezug auf Ladekapazität und Reichweite sind nicht zu übersehen. Auch die Skepsis gegenüber Elektroautos nimmt ab. Trotzdem entfacht die Entscheidung zwischen Elektro- oder Verbrennungsmotor immer wieder hitzige Debatten. Aber warum lehnen so viele Menschen immer noch entschieden den Kauf eines Elektroautos ab?

Die Kosten für Elektroautos: Für viele sind E-Autos derzeit einfach zu kostspielig

Die Facebook-Seite von 24auto.de hat nachgefragt, warum viele Menschen scheinbar nicht mit der Idee eines Elektroautos warm werden können. Ein Aspekt wurde dabei besonders oft hervorgehoben: nämlich die hohen Anschaffungskosten für Elektroautos. Dieser Kritikpunkt wurde auch kürzlich in einer Debatte auf der Plattform Reddit deutlich. So äußert ein Nutzer beispielsweise, dass E-Autos „zu teuer für Familien“ seien und es generell kaum familientaugliche Modelle gäbe. Ein weiterer User bezeichnet Elektroautos als „für viele zu teuer in der Anschaffung“ und bemängelt zudem das Fehlen eines Gebrauchtwagenmarktes für E-Autos.

Kritik an E-Autos: unzureichende Reichweite und mangelhafte Ladeinfrastruktur

Die Reichweite von Elektroautos ist ein weiterer häufiger Kritikpunkt. Obwohl diese in den letzten Jahren gestiegen ist, erreichten in einem umfangreichen Test eines norwegischen Autoportals nur die Hälfte der E-Autos die versprochene Reichweite. Auch das Laden bereitet einigen Nutzern Kopfzerbrechen: Ein User bemerkt, dass „die Ladeinfrastruktur besonders in ländlichen Gebieten eher dünn ist“ und nicht jeder über ein Eigenheim mit einer Wallbox verfügt – übrigens hat der ADAC hat kürzlich einige Wallboxen getestet.

Ein weiteres Anliegen, das viele beschäftigt, sind die Strompreise. Einige Nutzer befürchten, dass diese in Zukunft stark ansteigen könnten – was die Betriebskosten eines E-Autos erheblich erhöhen würde. Hier sind weitere Kommentare der Facebook-User:

„Die Dinger haben keinen Charakter bzw. keine Seele.“

„Zu teuer... Zu unflexibel... Meistens auch nicht schön anzuschauen... Zu emotionslos.“

„Diese Fahrzeuge sind zu teuer und der Strom wird nicht billiger.“

„Zu teuer und viel Kostenrisiko, falls die Batterie an ihr Ende kommt.“

„Geringe Reichweiten, unbezahlbare Preise.“

