Von: Simon Mones

Ein SUV blockiert einen Behindertenparkplatz und wird mit einem Zettel darauf hingewiesen. Es folgte eine Entschuldigung.

Leipzig – Wer in einer Großstadt wohnt, der kennt das Problem: Ständig sucht man nach einem Parkplatz und muss oft weit entfernt von den eigenen vier Wänden parken. Mancher Autofahrer greift dann auch mal auf einen Behindertenparkplatz zurück, auch wenn das genau sowenig erlaubt ist wie im Park- oder Halteverbot.

Mehr als ein Knöllchen kommt dabei in der Regel nicht rum, denn selten weist einen ein Betroffener auf den eigenen Fehler hin. Doch genau das hat die Twitter-Nutzerin „dasbewegteleben“ nun in Leipzig getan. Weil ihre Tochter im Rollstuhl sitzt, hatte sie extra einen Behindertenparkplatz beantragt, doch der wurde „viele Tage hintereinander zur Hälfte“ von einem Nissan-SUV blockiert.

Daher entschied sich die Frau, den Parkplatz-Rowdy mit einem netten Zettel auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, wie 24auto.de berichtet. Darin betont sie, dass das Parken auf einem Behindertenparkplatz „nicht nur eine Ordnungswidrigkeit“ ist, sondern „auch eine echte Behinderung“, da ihre Tochter nur über die Heckklappe ins Auto kommt.

„Wir haben den Parkplatz extra so lang beantragt, um sicherzustellen, keine dahinter geparkten Autos zu beschädigen“, schreibt die Twitter-Nutzerin. Zudem bittet sie den Fahrer des Nissan dringend darum, sein „Auto umzuparken und in Zukunft darauf zu achten.“

Behindertenparkplatz blockiert: SUV-Fahrer entschuldigt sich für Fehler – Twitter-Nutzer sind begeistert

Tatsächlich zeigte der Zettel Wirkung und der Besitzer des SUV meldete sich ebenfalls per Zettel. „Bitte entschuldigen Sie meinen egoistischen Fehler“, schreibt er. Doch damit nicht genug, der Fahrer bedankt sich sogar „für die netten, ermahnenden Worte“. Sein Versprechen: „Kommt NICHT wieder vor!!!“ Seinen Nissan hat er natürlich ebenfalls umgeparkt.

Doch der Mann ist nicht der einzige, der wegen seiner Parkkünste einen Zettel kassiert hat. In Großbritannien blockierte beispielsweise ein BMW den ganzen Bürgersteig und wurde von einer Anwohnerin mit einer wütenden Notiz darauf aufmerksam gemacht. Und auch in den USA kann nicht jeder so gut parken, wie ein Honda-Fahrer beweist. Dieser blockierte vier Parkplätze. Aber so freundlich wie der SUV-Fahrer aus Leipzig dürften die beiden wohl nicht auf die Zettel reagiert haben. Eine Tatsache die auch auf Twitter für Begeisterung sorgt:

„Klingt wie der Beginn einer guten Brieffreundschaft. Schön, dass es auch so geht...“

„Ist das ein Zeitreisender? Dass man heute noch so viel Verständnis hat, ohne zur Karen zu mutieren, ist ja echt ne Rarität…“

„Wow. Kaum zu glauben! Es gibt sie noch diese Menschen.“

„So sollten alle Konflikte gelöst werden.“

