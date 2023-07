Exportweltmeister bei Autos: China „auf dem besten Weg zur automobilen Supermacht“

Von: Simon Mones

Aus dem einstigen Auto-Sorgenkind China ist ein Musterschüler geworden, der bald zum Klassenbesten wird. Sehr zum Leidwesen seiner europäischen Mitstreiter.

Lange Zeit galten Autos aus China vor allem als eins: unsicher. Beim EuroNCAP-Crashtest gab es regelmäßig null Sterne. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet und „Made in China“ ist auch in der Automobilbranche hoch im Kurs. In diesem Jahr könnten die Autobauer aus Fernost sogar erstmals Exportweltmeister werden.

Zu dieser Einschätzung kommt die Unternehmensberatung AlixPartners. Schon im ersten Quartal habe China mit 1,07 Millionen exportierten Autos Japan mit 954.000 Autos überholt, gefolgt von Deutschland (840.000), Südkorea (750.000) und Mexiko (741.000). China sei zudem als Produktionsstandort, Absatzmarkt und Exporteur gleichermaßen „auf dem besten Weg zur automobilen Supermacht“, erklärte der Alix-Branchenexperte Fabian Piontek.

Mehr als die Hälfte aller verkauften Autos aus heimischer Produktion

Von den 20,5 Millionen in China verkauften Autos werden dieses Jahr 10,5 Millionen von heimischen Herstellern stammen – also mehr als die Hälfte. Darunter leiden auch VW, BMW und Mercedes, die auf dem wichtigen Markt zunehmend ins Hintertreffen geraten.

Die Unternehmensberatung AlixPartners geht davon aus, dass China 2023 erstmals Auto-Exportweltmeister wird. © Geng Yuhe/dpa

Und die neue Konkurrenz will mehr. Frei nach dem Motto „China ist nicht genug“, drängen sie auf den Weltmarkt und setzten die europäischen Autobauer zunehmend auch auf deren Heimatmärkten unter Druck. Denn: Der weltweite Automobilmarkt wächst zwar wieder, jedoch nicht so schnell wie gedacht. Die USA seien dabei das Zugpferd. „Die Verkaufszahlen in Europa werden langfristig um mehr als 15 Prozent unter Vor-Covid-Werten liegen“, prognostiziert AlixPartners in der Studie.

Rosige Zeiten für deutsche Autobauer vorbei

Entsprechend rechnet die Unternehmensberatung auch mit einem Ende der Zeit der Rekordgewinne für die deutschen Autobauer. Auf dem abkühlenden Weltmarkt wachse der Druck auf die Gewinnmargen. Zeitgleich sinken die Batteriekosten der Elektroautos zu langsam und bremsen deren Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren ein.

Das verhindere Kostenvorteile durch große Stückzahlen. Hinzu kommt, dass Rohmaterialkosten auch durch die steigende Nachfrage aus China wieder gestiegen seien und „nicht mehr auf das Vor-Covid-Niveau zurückkehren“ werden, heißt es in der Studie. Dazu kämen wegen der Zinswende steigende Kapitalkosten. Dennoch bleibt es das Ziel der europäischen Hersteller, ihre Preise zu senken. Der VW ID.2 soll unter 25.000 Euro kosten. Bei ID.1 will man sogar unter 20.000 Euro bleiben. Damit ist man allerdings immer noch teurer als die chinesische Konkurrenz. Den BYD Seal gibt es auf seinem Heimatmarkt beispielsweise für unter 10.000 Euro.