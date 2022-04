Falschparker melden: Apps machen’s einfach

Das Knöllchen fürs Falschparken kann auch per App kommen. Wenn das Ordnungsamt mitspielt. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Egal ob Einfahrt oder Behindertenparkplatz, Falschparker sind ärgerlich. Mithilfe von Apps fürs Smartphone kann diese jeder melden.

München – Dank Smartphones sind wir immer und überall online. Kein Wunder also, dass es inzwischen zahlreiche Apps gibt, die Autofahrern das Leben leichter machen. Sei es als Ersatz für ein Navi oder um bei den hohen Spritpreisen in Deutschland die günstigste Tankstelle in der Nähe zu finden. In manchen Ländern kann man über eine App auch Raser anschwärzen. In Deutschland geht das zwar noch nicht, dafür kann Falschparker melden.

24auto.de weiß, welche Folgen den Falschparkern nach der Meldung über die Apps drohen.

Möglich macht das beispielsweise die App Wegeheld, die seit Ende März 2014 für Android und iOS erhältlich ist. Wer einen Falschparker entdeckt, kann über die Anwendung die grundlegenden Daten aufnehmen und ein Foto machen. So wie es auch eine Politesse tun würde. Anschließend ist der Falschparker in der App für alle Nutzer sichtbar.