Ferrari-Kauf endet bitter: Fahrer crasht Boliden nach nur drei Kilometern

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Käufer dieses Ferrari 488 GTB kam nur drei Kilometer weit – dann krachte es. © Twitter (DerbyshireRPU)

Die Freude an seinem Ferrari währte extrem kurz – schon nach rund drei Kilometern crashte ein Fahrer seinen gerade gekauften 488 GTB.

Derby (Großbritannien) – Extreme Spritpreise hin oder her: Supersportwagen gehen aktuell weg wie warme Semmeln. Viele gut betuchte Menschen sehen darin offenbar im Moment eine rentable Geldanlage. In Großbritannien hat sich nun jemand einen Ferrari gegönnt – doch die Freude daran währte nur sehr kurz.

Drei Kilometer nach Abfahrt vom Händler-Hof crashte der Fahrer seinen Ferrari 488 GTB, wie 24auto.de berichtet.

Wie genau es nun zu dem Unfall in Großbritannien kam, ist nicht bekannt – aus der Polizeimeldung lässt sich allerdings schließen, dass keine anderen Fahrzeuge involviert waren. Anhand des Schadens am Fahrzeug und der in einem Foto erkennbar beschädigten Leitplanke lässt sich vermuten, dass der Ferrari mit der Front gegen jene Begrenzung donnerte. Der Schaden an dem italienischen Boliden wirkt, als könne man ihn reparieren – allerdings dürfte dafür eine stolze Summe fällig werden. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.