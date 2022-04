Poser-Aktion

Von Sebastian Oppenheimer schließen

Er lieh sich einen Ferrari und provozierte mit seinen Angeber-Aktionen andere Autofahrer – am Ende bekam der 31-jährige Euskirchener dafür die Quittung.

Köln – Für viele ist ein Ferrari nach wie vor der ultimative Sportwagen. Der Besitz eines solchen Boliden scheitert aber bei den meisten Interessenten am gleichen Problem: Es fehlt das nötige Kleingeld. Die Lösung: Man bastelt sich einfach selber einen – so wie einige junge Vietnamnesen, die mit dem Nachbau eines Ferrari 488 GTB einen YouTube-Hit landeten. Noch deutlich günstiger, die Variante eines Pärchens aus Litauen: Die beiden modellierten einen LaFerrari im Maßstab 1:1 aus Schnee. Eine weitere Option, anstatt des Kaufs eines Originals: Man leiht sich einfach einen Ferrari. Das hat nun ein 31-Jähriger getan, um damit in Köln herumzuprotzen – die Sache ging für ihn nicht gut aus, wie 24auto.de berichtet.

+ In Köln hat ein 31-Jähriger mit einem geliehenen Ferrari geprotzt – das ging für ihn nicht gut aus. (Symbolbild) © Loop Images/Imago

31-Jähriger protzt mit Leih-Ferrari – und bekommt prompt die Quittung

Ein Ferrari ist für viele Käufer aktuell vor allem eine vielversprechende Geldanlage – dementsprechend verschwinden die Modelle aus Maranello auch häufig in klimatisierten Garagen. Doch es gibt auch Gegenbeispiele: Wie dieser Ferrrari Enzo, der fast 150.000 Kilometer auf der Uhr hat. Trotz aller Technik fordern die Supersportwagen aber durchaus fahrerisches Können – überschätzt man sich, ergeht es einem möglicherweise wie Ferrari-Käufer aus Großbritannien: Der hatte seinen 488 GTB nur drei Kilometer nach Abfahrt vom Händler-Hof gecrasht.

31-Jähriger protzt mit Leih-Ferrari – und bremst andere Autofahrer aus

Der 31-jährige Leih-Ferrari-Fahrer in Köln wollte aber ganz offensichtlich ohnehin weniger das Fahrgefühl in dem 735 PS starken Supersportler genießen, sondern damit lieber eine ordentliche Show abziehen. So ließ er auf der Kalker Hauptstraße den Motor des Boliden aufheulen und startete mit quietschenden Reifen durch. Doch das war noch nicht alles: Der Mann aus Euskirchen fuhr mit dem Ferrari „provozierend“ an mehreren Autos vorbei und bremste sie anschließend aus, wie die Polizei berichtet.

31-Jähriger protzt mit Leih-Ferrari – Polizei beschlagnahmt Führerschein und Fahrzeug

Zwei Motorradpolizisten setzten dem Treiben des wilden Ferrari-Fahrers schließlich ein Ende: Sie stoppten den 31-Jährigen – und beschlagnahmten nicht nur den Führerschein des Mannes, sondern auch gleich den italienischen Boliden. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Loop Images/Imago