Von: Simon Mones

Mit dem Ferrari Purosangue kommt das erste SUV aus Maranello auf den Markt. In den sozialen Medien sind nun erste Bilder aufgetaucht.

Maranello – Wenn man den Namen Ferrari hört, denkt man an schöne, schnittige und vor allem schnelle Sportwagen. Dem SUV-Trend sind die Italiener bislang noch nicht verfallen, anders als beispielsweise Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce oder Aston Martin.

Dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Ferrari sein erstes SUV auf den Markt bringen würde. Immerhin hatte die Sportwagenschmiede aus Maranello ein solches Projekt bereits vor drei Jahren angekündigt. Doch wie das Luxus-SUV aussehen würde, war bislang unklar, da die Prototypen stets gut getarnt waren. (Ferrari Daytona SP3: Spektakulärer Sportwagen mit stärkstem V12 ever)

Nun sind in den sozialen Medien jedoch erste Bilder des Ferrari Purosangue aufgetaucht, auf denen das Luxus-SUV ohne Tarnung zu sehen ist. Entstanden sind die heimlich aufgenommenen Bilder vermutlich in einer Werkshalle, wie 24auto.de berichtet. Trotz der schlechten Bildqualität und dem ungünstigen Winkel vermitteln die Aufnahmen einen guten ersten Eindruck des Ferrari Purosangue. (Marke Ferrari verliert stark an Popularität – liegt’s am fehlenden SUV?)

Der Ferrari Purosangue ist das erste SUV aus Maranello. © Instagram (Cochespias)

Optisch fällt auf, dass das Luxus-SUV eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Ferrari Roma hat. Zudem wirkt der Purosangue auf den ersten Blick deutlich weniger bullig als der Lamborghini Urus. Die abfallende Dachlinie erinnert wiederum stark an die des GTC4Lusso Shooting Brake. Ebenfalls auffällig ist, dass der Grill – anders als bei anderen Ferrari-Modellen mit Front-Motor – nicht in einer Linie mit den Scheinwerfern montiert ist, sondern etwas weiter unten sitzt. (Ferrari: Misst dieses neue Modell die Körpertemperatur der Insassen?)

Ferrari Purosangue: SUV soll noch 2022 in Produktion gehen.

Für die gewisse SUV-Optik sorgen derweil die schwarzen Kunststoffverkleidungen an den Radkästen. Auch das Heck wirkt deutlich massiver und erinnert mehr an ein Gelände- als an einen Sportwagen. Dass es sich um einen echten Ferrari handelt, wird spätestens beim Blick auf die Endrohre klar: Davon hat der Ferrari Purosangue nämlich gleich vier. Unklar ist jedoch noch, was für ein Motor in dem Luxus-SUV zum Einsatz kommt.

Doch auch diese Frage dürfte sich noch klären, denn die Vorstellung des Ferrari Purosangue soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Produktion soll ebenfalls noch 2022 erfolgen. Im kommenden Jahr soll das Luxus-SUV dann an die Kunden ausgeliefert werden, wie „Car&Driver“ berichtet. Diese können sich dann auf einen Vollblut-Ferrari im SUV-Kleid freuen, denn genau das verspricht der Name Purosangue. Auf Instagram kommt der Ferrari-SUV jedoch nicht so gut an:

Danke fürs ruinieren.

Der Heckdiffusor erinnert an einen BMW M.

Wie ich bereits auf dem vorherigen Foto erwähnt habe, macht die Perspektive einen großen Unterschied. Auf dem vorderen Bild sieht es ziemlich niedrig aus, hier sieht es sehr hoch aus. Trotzdem ist dieses Heck sehr SUV. Tolles Bild, Leute, ihr werdet immer besser und besser. Ich hätte nicht erwartet, dass dieses Auto geleakt wird, nachdem sie so vorsichtig mit den Modellen und Prototypen umgegangen sind. Macht weiter so!

