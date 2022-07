Floyd Mayweather: Boxer kauft Luxus-Kindersitz für Rolls-Royce

In diesem Luxus-Kindersitz kutschiert Floyd Mayweather seinen Enkel in seinem Rolls-Royce durch die Gegend. © Instagram (doctorbugatti)

Mit einem Luxus-Kindersitz für seinen Rolls-Royce hat Floyd Mayweather für Aufmerksamkeit gesorgt. Von PETA gab es dafür Kritik.

Dass Floyd Mayweather (45) zu den wohl größten Boxern zählt, die jemals den Ring betreten haben, dürfte außer Frage stehen. Von seinen 50 Profi-Kämpfen hat der Amerikaner nicht einen einzigen verloren. Doch auch abseits sorgt er immer durch seine Extravaganz immer wieder für Schlagzeilen. Jüngstes Beispiel ist ein Kindersitz, in dem der Boxer seinen Enkel in seinem Rolls-Royce chauffieren will.

Und da Mayweather bekanntlich alles andere als bescheiden ist, handelt es sich auch nicht um einen normalen Kindersitz, sondern eine Luxusausführung für schlappe 17.500 Euro, wie die Daily Mail berichtet. Damit es sein Enkel auch schön gemütlich hat, ist der Kindersitz mit echtem Nerzfell bezogen. Sogar zwei Getränkehalter wurden verbaut.