Seltener Ford GT kracht in Palme – „nicht mit der Gangschaltung vertraut“

Der Ford GT wurde bei dem Unfall ordentlich beschädigt. © Facebook (John Peddie)

In den USA ist ein Ford GT verunfallt, weil der Fahrer nicht mit der Handschaltung klarkam. Besonders bitter: Er hatte den Wagen erst kürzlich erworben.

Boca Raton – 2022 ist auch weiterhin kein gutes Jahr für Supersportwagen. In den Niederlanden endete die Probefahrt eines Mechanikers mit einem Ferrari Enzo in einem spektakulären Unfall und in Japan fand sich ein Ferrari F12tdf in einer Mauer wieder. Erst kürzlich verunfallte zudem eine Corvette in den USA, was die Polizei offenbar sehr witzig fand. Nur wenige Tage später hat es nun auch einen Ford GT erwischt.

Der Grund für den Unfall ist dabei nicht minder kurios: Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer, der 50-jährige Robert J. Guarini, „nicht mit der Gangschaltung vertraut“. Folglich verlor er die Kontrolle und krachte mit dem Ford GT frontal gegen eine Palme. Doch der widerspricht dem Polizeibericht teilweise.